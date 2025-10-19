Аталанта и Лацио не успяха да си отбележат попадения в среща от Серия А

Отборите на Аталанта и Лацио завършиха при 0:0 в среща от седмия кръг на италианската Серия А, играта в Бергамо.

Аталанта продължава без загуба от началото на сезона, а сега влезе в серия от три поредни равенства, като заема осмо място във временното класиране с 11 точки. Лацио е 12-и с 8 точки в актива си.

Домакините имаха повече шансове за гол, особено през второто полувреме. В 50-ата минута Адемола Лукман стреля над вратата на гостите, а в 72-ата Никола Кръстович засече с глава топката след центриране от корнер, но удари греда за Аталанта.

Давиде Дзапакоста също бе близо до попадение за домакините в 81-ата минута, но насочи топката право в левия страничен стълб на вратата на Лацио.

Първенство на Италия по футбол, срещи от седмия кръг в Серия А:

Аталанта - Лацио - 0:0 Комо - Ювентус - 2:0 Каляри - Болоня - 0:2 Дженоа - Парма - 0:0 по-късно днес: Милан - Фиорентина в понеделник: Кремонезе - Удинезе от събота: Рома - Интер - 0:1 Лече - Сасуоло - 0:0 Пиза - Верона - 0:0 Торино - Наполи - 1:0

*Интер води във временното класиране с 15 точки и по-добра голова разлика пред Наполи и Рома, които имат същия точков актив. Следват Милан и Болоня с по 13 точки, Комо и Ювентус с по 12 и други.