Кремена Младенова
Аталанта и Лацио не успяха да си отбележат попадения в среща от Серия А
снимка: Stefano Nicoli/LaPresse via AP
Бергамо,  
19.10.2025 20:53
 (БТА)

Отборите на Аталанта и Лацио завършиха при 0:0 в среща от седмия кръг на италианската Серия А, играта в Бергамо.

Аталанта продължава без загуба от началото на сезона, а сега влезе в серия от три поредни равенства, като заема осмо място във временното класиране с 11 точки. Лацио е 12-и с 8 точки в актива си.

Домакините имаха повече шансове за гол, особено през второто полувреме. В 50-ата минута Адемола Лукман стреля над вратата на гостите, а в 72-ата Никола Кръстович засече с глава топката след центриране от корнер, но удари греда за Аталанта.

Давиде Дзапакоста също бе близо до попадение за домакините в 81-ата минута, но насочи топката право в левия страничен стълб на вратата на Лацио.

Първенство на Италия по футбол, срещи от седмия кръг в Серия А:

Аталанта - Лацио   - 0:0
Комо - Ювентус     - 2:0   
Каляри - Болоня    - 0:2
Дженоа - Парма     - 0:0

по-късно днес:
Милан - Фиорентина

в понеделник:
Кремонезе - Удинезе

от събота:
Рома - Интер        - 0:1
Лече - Сасуоло      - 0:0
Пиза - Верона       - 0:0
Торино - Наполи     - 1:0

*Интер води във временното класиране с 15 точки и по-добра голова разлика пред Наполи и Рома, които имат същия точков актив. Следват Милан и Болоня с по 13 точки, Комо и Ювентус с по 12 и други.

/КМ/

В допълнение

Към 20:59 на 19.10.2025 Новините от днес

