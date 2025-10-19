Комо не остави шансове на Ювентус в Серия А

Отборът на Комо се наложи убедително над Ювентус с 2:0 в мач от седмия кръг на италианската Серия А. Така Комо се изкачи в Топ 5 на класирането, а Ювентус допусна първа загуба в първенството, след като до момента имаше три победи и три равенства.

Тимът на Сеск Фабрегас откри резултата още в четвъртата минута, след като Нико Пас изведе Марк Оливер Кемпф в наказателното поле и последният се разписа с точен удар до левия стълб - 1:0.

В 36-ата минута нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид вкара топката във вратата, но попадението не бе зачетено заради положение на засада.

В 55-ата минута Максим Какре от Комо направи голям пропуск пред вратата на Старата госпожа и се ядоса. След час игра вратарят на домакините Жан Бютез спаси опасен удар с глава на Теун Компайнерс от Юве.

Десет минути преди края на редовното време Нико Пас направи 2:0 с точен удар от границата на наказателното поле в левия ъгъл.

Първенство на Италия по футбол, срещи от седмия кръг в Серия "А":

Комо - Ювентус - 2:0 по-късно днес: Каляри - Болоня Дженоа - Парма Аталанта - Лацио Милан - Фиорентина в понеделник: Кремонезе - Удинезе от събота: Рома - Интер - 0:1 Лече - Сасуоло - 0:0 Пиза - Верона - 0:0 Торино - Наполи - 1:0 * Интер води в класирането с 15 точки и голова разлика пред Наполи и Рома. Следват Милан с 13 точки, Комо и Ювентус с по 12, Аталанта, Болоня и Сасуоло с по 10 и други.