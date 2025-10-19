Подробно търсене

Комо не остави шансове на Ювентус в Серия А

Христо Бонински
Нико Пас не отличи с гол и асистенция при успеха над Ювентус, снимка: Antonio Saia/LaPresse via AP
Комо,  
19.10.2025 15:32
 (БТА)

Отборът на Комо се наложи убедително над Ювентус с 2:0 в мач от седмия кръг на италианската Серия А. Така Комо се изкачи в Топ 5 на класирането, а Ювентус допусна първа загуба в първенството, след като до момента имаше три победи и три равенства.

Тимът на Сеск Фабрегас откри резултата още в четвъртата минута, след като Нико Пас изведе Марк Оливер Кемпф в наказателното поле и последният се разписа с точен удар до левия стълб - 1:0.

В 36-ата минута нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид вкара топката във вратата, но попадението не бе зачетено заради положение на засада.

В 55-ата минута Максим Какре от Комо направи голям пропуск пред вратата на Старата госпожа и се ядоса. След час игра вратарят на домакините Жан Бютез спаси опасен удар с глава на Теун Компайнерс от Юве.

Десет минути преди края на редовното време Нико Пас направи 2:0 с точен удар от границата на наказателното поле в левия ъгъл. 

Първенство на Италия по футбол, срещи от седмия кръг в Серия "А":

Комо - Ювентус       - 2:0   

по-късно днес:
Каляри - Болоня
Дженоа - Парма
Аталанта - Лацио
Милан - Фиорентина

в понеделник:
Кремонезе - Удинезе

от събота:
Рома - Интер        - 0:1
Лече - Сасуоло      - 0:0
Пиза - Верона       - 0:0
Торино - Наполи     - 1:0

* Интер води в класирането с 15 точки и голова разлика пред Наполи и Рома. Следват Милан с 13 точки, Комо и Ювентус с по 12, Аталанта, Болоня и Сасуоло с по 10 и други.

/ХБ/

