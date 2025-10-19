Подробно търсене

Интер измъкна трудна победа срещу Рома и оглави класирането в италианската футболна Серия "А"

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Andrew Medichini
Рим,  
19.10.2025 08:07
 (БТА)

Анж-Йоан Бони отбеляза единственото попадение и Интер спечели с 1:0 срещу Рома в мач от седмия кръг на италианското първенство по футбол, с което "черно-сините" завързаха допълнително битката за първото място. Те се изравниха по точки с Наполи и Рома, но поведоха по голова разлика. 

По-рано през деня Наполи загуби с 0:1 срещу Торино и допусна второ поражение от началото на сезона.

Интер и Рома направиха равностоен мач, но гостите от Милано вкараха рано и задържаха преднината си до края. Бони се възползва от подаване на Николо Барела и се разписа още в шестата минута на срещата, а столичани не успяха да върнат попадението. Най-близо до това бяха Пауло Дибала и Артьом Довбик, но топката така и не попадна в мрежата на Интер.

"Щастлив съм, когато вкарвам. Изиграхме силен мач като отбор и показахме дух, за да вземем важните три точки. Всичко това стана благодарение на съотборниците ми. Уча се от тях, работя здраво и се опитвам да дам моя принос за успехите", каза Бони след края на срещата.

Първенство на Италия по футбол, срещи от седмия кръг в Серия "А":

Рома - Интер        - 0:1
Лече - Сасуоло      - 0:0
Пиза - Верона       - 0:0
Торино - Наполи     - 1:0

утре:
Комо - Ювентус
Каляри - Болоня
Дженоа - Парма
Аталанта - Лацио
Милан - Фиорентина

в понеделник:
Кремонезе - Удинезе
* Интер води в класирането с 15 точки и голова разлика пред Наполи и Рома. Следват Милан с 13 точки, Ювентус с 12, Аталанта, Болоня и Сасуоло с по 10 и други.

/ХБ/

