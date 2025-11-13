Моята мисия е запазването и развитието на плевенския хор "Гена Димитрова", каза диригентът Анелия Дечева

Грижата за запазването и развитието на хор "Гена Димитрова", да запазя певците и хората, за които музиката е призвание, е моята мисия. Това каза в интервю за БТА диригентът на Общински хор "Гена Димитрова" в Плевен Анелия Дечева. Музикалната формация отбелязва 30 години от създаването си.

Дечева е диригент на хора от 2008 г. Преди това той е ръководен от Славей Тинчев, след това диригент е Диана Русева с корепетитор Жанет Русева.

"Един от най-добрите корепетитори беше Росица Дяковска. Тя беше един от стожерите, отваряше очите ни за истинското оперно изкуство", отбеляза Дечева.

"В началото хорът се развиваше изцяло като класически, но времената се променят и ние трябва да се променяме. Хорът се обновява, при нас започнаха да идват много поп и джаз певци, което ни помага за нашите мюзикъли и модерни програми, които правихме. Много от тях бързо се научиха да пеят опера, мюзикъл, църковнославянски песнопения и други", каза още Дечева.

"Щастлива съм, че успях да изведа хора и да помогна за неговото развитие и утвърждаване, той да стане популярен в града", допълни тя и отбеляза, че през изминалите години почти няма град в България, в който формацията да не е гостувала. "Работили сме с почти всички оперни оркестри – на Бургас, Русе, Пловдив, Симфониета-Видин, Симфониета-Враца и други. За нас е било чест общуването с диригенти като Георги Паликаров, Найден Тодоров, Георги Димитров, Константин Илиевски. Сега всички се радваме на възможността Георги Милтиядов да създава аранжименти за оркестър и хор, а специално за нас да създава произведения, с които да изненадваме публиката. Наш партньор в годините е Плевенска филхармония с директор Любомир Дяковски", каза още диригентът.

Тя е категорична, че не може да избере най-вълнуващият или най-запомнящият се за нея концерт или изява, защото всяка една поява пред публика носи своята уникалност, емоции и неповторимост.

"Разглеждайки афишите от изминалите години, мога да кажа, че няма почти оперно заглавие, което хорът да не е изпълнявал, няма кантатна-оротериална музика, която да не сме представяли, правили сме много оперетни гали", подчерта Дечева.

По думите й да ръководиш професионален хор като "Гена Димитрова" е не само престиж, но и отговорност. "Зад кулисите това е не малко пъти изтощаващо. Работи се не с дни, а с месеци напред, за да се избере програма, да се покани режисьор, да се изберат солистите, да се направят аранжименти, да се уговорят зали, осветление и много други неща. Всичко това трябва да е професионално изработено, за да не е само поднасяне на музика, а да е усещане за емоция и въздействие. Така понякога човек прегаря и дори не можеш да се зарадваш истински за постигнатото, но си струва", категорична е Дечева.

Годишнината от основаването на хор "Гена Димитрова" ще бъде отпразнувана с концерт утре вечер на сцената на Драматично-куклен театър "Иван Радоев" в Плевен. Диригент ще е Георги Милтиядов, а специален гост ще е певицата Християна Лоизу. Солисти ще са Виолета Боянова, Снежана Димитрова, Боряна Бешева и Даниел Меса. В концерта ще участват Плевенска филхармония и хорът при Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев" – Плевен.

Общинският хор "Гена Димитрова" е наследник на Оперния хор на закритата Плевенска опера "Христо Бръмбаров", показва справка със сайта на Община Плевен. Вследствие на сключено през 1994 г. споразумение между Министерство на културата и Община Плевен операта е преобразувана в Плевенска филхармония с открита оперна сцена. На 14 януари 1995 г. Община Плевен провежда конкурс за певците от закрития оперен хор и създава Общинския хор. Освен разнообразната си в стилово отношение програма, Общинският хор "Гена Димитрова" представя пред публиката и много оперни заглавия.