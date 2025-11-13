Започна ремонт и на втория път към шуменското село Лозево за около 4 млн лв.

Започна ремонт и на втория път към шуменското село Лозево, откъм квартал „Боян Българанов“ в Шумен, с дължина 5 992 метра, за 4 077 015 лева , съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Ремонтът се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти, със средства по чл. 113 от Закона за държавния бюджет. „Проектът предвижда рехабилитация на пътната настилка и банкетите. Асфалтовата настилка ще бъде ограничена от банкети и бетонови бордюри в село Лозево. Пътят ще е с две платна по 2,75 метра и два банкета по един метър, които ще са в двете посоки. Изпълнител на обекта е „Автомагистрали - Черно море“ АД“, посочи заместник-кметът по строителство и благоустройство на Община Шумен инж. Андреан Ваньов при започването на ремонтните дейности по пътя днес, цитиран от местната администрация.

Кметът на село Лозево Петър Атанасов отбеляза, че пътят не е ремонтиран откакто е изграден през 1983 г. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности по пътната отсечка, свързваща областният град и село Лозево, е 70 календарни дни.

На 7 ноември започна и ремонт на пътя за шуменското село Велино за над 6,2 млн. лв. „Завърши ремонтът на пътя за с. Коньовец, приключват и ремонтните дейности на пътя за Лозево, през Седми километър. Двата обекта предстои да бъдат въведени в експлоатация“, каза тогава пред репортер на БТА инж. Адриан Бошнаков от фирмата – изпълнител на ремонтите на пътищата „Автомагистрали - Черно море“.