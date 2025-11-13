Спад беляза ранната търговия на Уолстрийт

Основните борсови индекси в Ню Йорк поеха надолу в днешната ранна търговия. Предпазливостта сред инвеститорите надделя над очакванията за американската икономика и курса на паричната политика на Управлението за федерален резерв, след като президентът Доналд Тръмп подписа закон, слагащ край на бюджетната парализа в САЩ, предаде Ройтерс.

Анализаторите следят внимателно всички официални данни за икономиката на САЩ, тъй като Белият дом обяви, че докладите за заетостта и индекса на потребителските цени през октомври може никога да не бъдат публикувани заради частичното спиране на работата на правителството.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се понижи с 61,94 пункта или 0,13 на сто до 48 192,88 пункта към 17:17 часа българско време.

Широкообхватният S&P 500 спадна с 33,69 пункта или 0,45 на сто до 6820,23 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite изтри 200,41 пункта или 0,86 на сто до 23 206,05 пункта.