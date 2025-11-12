Индексът Dow Jones Industrial Average расте до нови рекордни стойности в началото търговията на Уолстрийт

Основните индекси на Уолстрийт започнаха днешната сесия с повишения, след като инвеститорите приветстваха признаците за предстоящ край на най-дългото блокиране на федералното правителство в историята на САЩ, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши в началото на търговията с 87,8 пункта, или 0,18 на сто, до 48 015,79 пункта, достигайки нов рекорден връх. Вчера индексът на сините чипове също затвори на най-високо ниво в историята си - 47 927,96 пункта, очитайки почти 13 на сто ръст от началото на годината.

Широкообхватният S&P 500 нарасна с 21,2 точки или 0,31 на сто до 6867,77 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite се покачи с 95,5 пункта или 0,41 на сто до 23 563,84 пункта.

Оптимизмът на пазара бе подкрепен и от положителната прогноза за печалбите на Advanced Micro Devices (AMD), която засили доверието на инвеститорите в перспективите пред сектора на изкуствения интелект.