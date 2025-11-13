Подробно търсене

Спортно-техническата комисия към БФС обяви датите и часовете на мачовете от втория кръг на турнира за Купата на България

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Красимир Николов (архив)
София,  
13.11.2025 17:14
 (БТА)

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз (БФС) обяви датите и часовете на мачовете от втория кръг на турнира за Купата на България.

Решение  - 13.11.2025 г

Приема предложената програма за Втори кръг, 1/8-финал на (Sesame) Купата на България, както следва:

Купа на България, Втори кръг (1/8-финал)

11.12 (четвъртък)
Левски София - Витоша Бистрица 17.30 Диема спорт

12.12 (петък)
Черно море Варна - Арда        17.30 Диема спорт

13.12 (събота)
Славия - ЦСКА 1948             12.00 Диема спорт
Спартак Варна - Ботев Пловдив  15.00 Диема спорт
ЦСКА - Локомотив София         18.00 Диема спорт

14.12 (неделя)
Добруджа - Ботев Враца         13.00 Диема спорт
Локомотив Пловдов - Монтана    16.00 Диема спорт

15.12 (понеделник)
Септември София - Лудогорец    17.30 Диема спорт

По искане на ПФК Ботев Враца Враца и съгласие на Нова Броудкастинг груп, срещата от ХIХ-ти кръг на ППФЛ (efbet Лига), между отборите на ПФК Ботев Враца Враца и ПФК Монтана 1921 Монтана, ще се проведе на 09.12 (вторник) 2025 г от 17.30 часа, вместо на 07.12 (неделя) 2025 г.

Срещата от ХIХ-ти кръг на ППФЛ (efbet Лига), между отборите на ПФК Берое СЗ и ПФК Септември Сф, ще се играе по програма на 07.12 (неделя) 2025 г от 14.30 часа, вместо от 12.00 часа.

Поради участие на повече от двама състезатели в националните гарнитури от ПФК Лудогорец 1945 Рз, срещата от ХVI-ти кръг на ВПФЛ (Mr Bit) между отборите на ПФК Лудогорец 1945 Рз и ПФК Етър ВТ, ще се играе на 28.11 (петък) от 14.00 часа вместо на 16.11 (неделя).

Срещата от ХVIII-ти кръг на ВПФЛ (Mr Bit) между отборите на ФК Етър ВТ и ФК Спортист 2009 Своге, ще се проведе на 02.12 (вторник) 2025 г от 14.00 часа, вместо на 29.11 (събота) 2025 г.

Срещата от ХVIII-ти кръг на ВПФЛ (Mr Bit) между отборите на ПФК Лудогорец 1945 II Рз и ФК Марек 1915 Дупница, ще се проведе на 02.12 (вторник) 2025 г от 14.00 часа, вместо на 01.02 (понеделник) 2025 г.

/КМ/

