Послание за търпеливост и учтивост носи премиерният детски спектакъл „Две калинки“ на хасковския театър, каза режисьорът му Ева Кьосовска

Най-новият детски спектакъл "Две калинки" на ДКТ „Иван Димов“ в Хасково беше представен пред медиите в арт пространството „Кошера“, преди премиерата му пред публика.

Пиесата е базирана на едноименната детска песен по текст на Йордан Друмников и музика на Милен Шопов. Тя е представена в нов аранжимент от автора на музиката на спектакъла Георги Георгиев от група „Остава", каза авторът на текста и режисьор на постановката Ева Кьосовска.

Куклите, на които младите актриси от трупата на хасковския театър Стефана Дункова и Нелина Михайлова вдъхва живот, са ръчно изработени от актрисата Силвия Предова. Идеята за съставянето на този спектакъл е посветена именно на нея, като човек отдал живота си на кукления театър, каза режисьорът. Ева Кьосовска посочи, че посланията в “Две калинки“ са насочени към най-малките зрители на куклените постановки. Те са за търпения и учтивост.

Авторът на куклите Силвия Предова разказа, че при изработката им е търсила различни материали и е приложила техники така, че те да придобият максимално реалистични характеристики. С опита си на кукловод, стремежът й е бил да направи куклите максимално леки и раздвижени. „Куклите са изработени за спектакъла с много голямо вълнение и любов. Щастлива съм, че успях да им дам живи погледи и те да оживяват наистина всеки път на сцената в ръцете на актьорите, каза още Силвия Предова.

В постановката сценографията е поверена на Нона Дановска и Макс Кръстев, а костюмите са изработени от Богомила Дановска. Премиерата ще е на 15 ноември на сцената на „Младежки център“, тъй като сградата на хасковския театър е в ремонт, каза директорът му Стелиян Николов.