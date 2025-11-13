Акредитация за обучение на специализанти получи Детското отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Монтана Милена Островска
13.11.2025 17:29
Детското отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана получи акредитация от Министерството на здравеопазването за обучение на лекари за придобиване на специалност „Педиатрия“, съобщиха от медицинското заведение.

По време на защитата на акредитацията директорът на болницата д-р Тони Тодоров е информирал пред медицинските експерти, че детското отделение в МБАЛ „Стамен Илиев“ - Монтана отговаря на изискванията и има необходимото оборудване, лекари и дейност, за да обучава специалисти по повече от половината модули. Останалите модули от учебната програма ще продължат в университетските клиники в столицата, поясняват от монтанската болница.

В отделението по педиатрия има новоназначен лекар, а в отделението по неонатология работят двама нови лекари специализанти, които ще могат да преминат в монтанаската болница някои от задължителните модули по пътя за придобиване на специалност, допълват още от здравното заведение. 

