Подробно търсене

Осем лекари бяха отличени на церемония в Русе

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Осем лекари бяха отличени на церемония в Русе
Осем лекари бяха отличени на церемония в Русе
Осем лекари от област Русе бяха отличени от Регионалната колегия на Българския лекарски съюз на церемония в Доходното здание в крайдунавския град. Снимка: Мартин Пенев/БТА
Русе,  
19.10.2025 20:28
 (БТА)

Осем лекари от област Русе бяха отличени от Регионалната колегия на Българския лекарски съюз (РК на БЛС) на церемония в Доходното здание в крайдунавския град. Поводът е Денят на българския лекар - 19 октомври. 

Почетните знаци им бяха връчени от председателя на РК на БЛС в Русе д-р Орлин Кожухаров.

"Да бъдеш лекар означава да носиш надежда. Това е мисия, която не приключва с края на работния ден", каза д-р Кожухаров. Той обясни, че двама от отличените лекари не могат да присъстват на церемонията по уважителни причини. 

Наградени бяха д-р Пламен Жеков - специалист по кардиология и вътрешни болести, медицински директор на УМБАЛ "Медика", член на УС на Регионалната колегия на Български лекарски съюз - Русе, д-р Силви Йорданов - коремен хирург в УМБАЛ "Канев", д-р Силва Каралъмова - специалист по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия в СБАЛПФЗ - Русе, д-р Росина Дякова - специалист по нервни болести в МБАЛ "Юлия Вревска" в град Бяла, д-р Гергана Димитрова, специалист по обща медицина, общопрактикуващ лекар, д-р Ангел Ангелов - психиатър в Центъра за психично здраве в Русе, д-р Николай Евгениев - специалист по пневмология, фтизиатрия и медицинска онкология в Комплексния онкологичен център в Русе, и д-р Елка Тодорова - специалист по кожни и венерически болести в Специализирана извънболнична медицинска помощ. 

Осмината лекари получиха и грамоти от областния управител на Русе Драгомир Драганов и от кмета на града Пенчо Милков. 

Церемонията продължи със стендъп комедията на Димитър Иванов - Капитана - "Хомеопатия за душата". Спектакълът е подарък от създателя и управител на лечебни заведения "Медика" в Русе проф. д-р Кирил Панайотов. 

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:58 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация