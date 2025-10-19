Осем лекари бяха отличени на церемония в Русе

Осем лекари от област Русе бяха отличени от Регионалната колегия на Българския лекарски съюз (РК на БЛС) на церемония в Доходното здание в крайдунавския град. Поводът е Денят на българския лекар - 19 октомври.

Почетните знаци им бяха връчени от председателя на РК на БЛС в Русе д-р Орлин Кожухаров.

"Да бъдеш лекар означава да носиш надежда. Това е мисия, която не приключва с края на работния ден", каза д-р Кожухаров. Той обясни, че двама от отличените лекари не могат да присъстват на церемонията по уважителни причини.

Наградени бяха д-р Пламен Жеков - специалист по кардиология и вътрешни болести, медицински директор на УМБАЛ "Медика", член на УС на Регионалната колегия на Български лекарски съюз - Русе, д-р Силви Йорданов - коремен хирург в УМБАЛ "Канев", д-р Силва Каралъмова - специалист по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия в СБАЛПФЗ - Русе, д-р Росина Дякова - специалист по нервни болести в МБАЛ "Юлия Вревска" в град Бяла, д-р Гергана Димитрова, специалист по обща медицина, общопрактикуващ лекар, д-р Ангел Ангелов - психиатър в Центъра за психично здраве в Русе, д-р Николай Евгениев - специалист по пневмология, фтизиатрия и медицинска онкология в Комплексния онкологичен център в Русе, и д-р Елка Тодорова - специалист по кожни и венерически болести в Специализирана извънболнична медицинска помощ.

Осмината лекари получиха и грамоти от областния управител на Русе Драгомир Драганов и от кмета на града Пенчо Милков.

Церемонията продължи със стендъп комедията на Димитър Иванов - Капитана - "Хомеопатия за душата". Спектакълът е подарък от създателя и управител на лечебни заведения "Медика" в Русе проф. д-р Кирил Панайотов.