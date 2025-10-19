Подробно търсене

Райо Валекано спечели гостуването си на Леванте в Ла Лига

Кремена Младенова
Райо Валекано спечели гостуването си на Леванте в Ла Лига
Райо Валекано спечели гостуването си на Леванте в Ла Лига
снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Валенсия,  
19.10.2025 21:28
 (БТА)

Тимът на Райо Валекано се наложи с 3:0 при гостуването си на Леванте в двубой от деветия кръг в испанския футболен шампионат и излезе на десето място във временното класиране с 11 точки. За Райо Валекано успехът бе втори пореден.

Футболистите на Леванте се намират на 14-а позиция в Ла Лига с 8 точки в актива си.

Хорхе де Фрутос осигури преднина от два гола за гостите през първото полувреме. Той откри резултата в 12-ата минута при центриране след ъглов удар, а в 25-ата покачи на 2:0 за Райо Валекано.

Две минути след първото попадение на гостите Карлос Алварес прати топката в мрежата на Райо Валекано, но голът не бе признат заради засада. В 20-ата минута футболистите на Леванте имаха претенции за дузпа, но такава не бе отсъдена.

Алваро Гарсия бе точен за гостите в 65-ата минута, оформяйки крайното 3:0.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в Ла Лига:

Леванте - Райо Валекано     - 0:3
Селта Виго - Реал Сосиедад  - 1:1
Елче - Атлетик Билбао       - 0:0

по-късно днес:
Хетафе - Реал Мадрид

в понеделник:
Алавес - Валенсия

от събота:
Атлетико Мадрид - Осасуна   - 1:0
Виляреал - Бетис            - 2:2
Барселона - Жирона          - 2:1
Севиля - Майорка            - 1:3

от петък:
Реал Овиедо - Еспаньол      - 0:2

*Във временното класиране води Барселона с 22 точки и една повече от Реал Мадрид, който е с мач по-малко. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.

/КМ/

Свързани новини

19.10.2025 19:12

Селта Виго се размина с първата си победа за сезона, след като записа равенство срещу Реал Сосиедад в Ла Лига

Футболистите на Селта Виго бяха близо до първата си победа от началото на сезона, но записаха домакинско равенство срещу Реал Сосиедад - 1:1 в мач от деветия кръг в Ла Лига
19.10.2025 17:07

Атлетик Билбао и Елче завръшиха при равенство в мач от деветия кръг в Ла Лига

Отборите на Елче и Атлетик Билбао завършиха при равенство 0:0 в двубоя помежду си от деветия кръг на испанската футболна Ла Лига. Елче продължи серията си без поражение на собствен терен в шампионата
19.10.2025 08:41

Атлетико Мадрид записа минимална победа срещу Осасуна

Атлетико Мадрид се изкачи на четвърто място в класирането на испанското първенство по футбол, след като спечели с 1:0 като домакин срещу Осасуна в мач от деветия кръг на ЛаЛига. Столичани са с 16 точки, а лидерът Барселона е начело с 22. Нападателят

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:41 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация