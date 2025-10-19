Райо Валекано спечели гостуването си на Леванте в Ла Лига

Тимът на Райо Валекано се наложи с 3:0 при гостуването си на Леванте в двубой от деветия кръг в испанския футболен шампионат и излезе на десето място във временното класиране с 11 точки. За Райо Валекано успехът бе втори пореден.

Футболистите на Леванте се намират на 14-а позиция в Ла Лига с 8 точки в актива си.

Хорхе де Фрутос осигури преднина от два гола за гостите през първото полувреме. Той откри резултата в 12-ата минута при центриране след ъглов удар, а в 25-ата покачи на 2:0 за Райо Валекано.

Две минути след първото попадение на гостите Карлос Алварес прати топката в мрежата на Райо Валекано, но голът не бе признат заради засада. В 20-ата минута футболистите на Леванте имаха претенции за дузпа, но такава не бе отсъдена.

Алваро Гарсия бе точен за гостите в 65-ата минута, оформяйки крайното 3:0.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в Ла Лига:

Леванте - Райо Валекано - 0:3 Селта Виго - Реал Сосиедад - 1:1 Елче - Атлетик Билбао - 0:0 по-късно днес: Хетафе - Реал Мадрид в понеделник: Алавес - Валенсия от събота: Атлетико Мадрид - Осасуна - 1:0 Виляреал - Бетис - 2:2 Барселона - Жирона - 2:1 Севиля - Майорка - 1:3 от петък: Реал Овиедо - Еспаньол - 0:2

*Във временното класиране води Барселона с 22 точки и една повече от Реал Мадрид, който е с мач по-малко. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.