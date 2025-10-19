Атлетик Билбао и Елче завръшиха при равенство в мач от деветия кръг в Ла Лига

Отборите на Елче и Атлетик Билбао завършиха при равенство 0:0 в двубоя помежду си от деветия кръг на испанската футболна Ла Лига.

Елче продължи серията си без поражение на собствен терен в шампионата от началото на сезона и заема седмо място във временното класиране с 14 точки. Атлетик Билбао е осми със същия актив - 14 точки, като не успява да отбележи гол вече в трето гостуване.

Домакините имаха изгодна възможност да поведат в 67-ата минута, когато Рафа Мир получи добър пас и стреля към вратата на противника, но Унай Симон предотврати опасността.

Атлетик Билбао можеше да измъкне успеха в добавеното време на срещата, но вратарят на Елче Иняки Пеня спря удара на Алекс Беренгер.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в Ла Лига:

Елче - Атлетик Билбао - 0:0 по-късно днес: Селта Виго - Реал Сосиедад Леванте - Райо Валекано Хетафе - Реал Мадрид в понеделник: Алавес - Валенсия от събота: Атлетико Мадрид - Осасуна - 1:0 Виляреал - Бетис - 2:2 Барселона - Жирона - 2:1 Севиля - Майорка - 1:3 от петък: Реал Овиедо - Еспаньол - 0:2

*Във временното класиране води Барселона с 22 точки и една повече от Реал Мадрид, който е с мач по-малко. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.