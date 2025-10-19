Подробно търсене

Атлетик Билбао и Елче завръшиха при равенство в мач от деветия кръг в Ла Лига

Кремена Младенова
Футболистите на Атлетик Билбао, снимка: AP Photo/Martin Meissner
Елче,  
19.10.2025 17:07
Отборите на Елче и Атлетик Билбао завършиха при равенство 0:0 в двубоя помежду си от деветия кръг на испанската футболна Ла Лига.

Елче продължи серията си без поражение на собствен терен в шампионата от началото на сезона и заема седмо място във временното класиране с 14 точки. Атлетик Билбао е осми със същия актив - 14 точки, като не успява да отбележи гол вече в трето гостуване.

Домакините имаха изгодна възможност да поведат в 67-ата минута, когато Рафа Мир получи добър пас и стреля към вратата на противника, но Унай Симон предотврати опасността.

Атлетик Билбао можеше да измъкне успеха в добавеното време на срещата, но вратарят на Елче Иняки Пеня спря удара на Алекс Беренгер.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в Ла Лига:

Елче - Атлетик Билбао       - 0:0

по-късно днес:
Селта Виго - Реал Сосиедад
Леванте - Райо Валекано
Хетафе - Реал Мадрид

в понеделник:
Алавес - Валенсия

от събота:
Атлетико Мадрид - Осасуна   - 1:0
Виляреал - Бетис            - 2:2
Барселона - Жирона          - 2:1
Севиля - Майорка            - 1:3

от петък:
Реал Овиедо - Еспаньол      - 0:2

*Във временното класиране води Барселона с 22 точки и една повече от Реал Мадрид, който е с мач по-малко. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.

