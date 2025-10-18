Подробно търсене

С гол в добавеното време Роналд Араухо донесе победата на Барселона над Жирона в Ла Лига

Кремена Младенова
С гол в добавеното време Роналд Араухо донесе победата на Барселона над Жирона в Ла Лига
С гол в добавеното време Роналд Араухо донесе победата на Барселона над Жирона в Ла Лига
AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
18.10.2025 19:25
 (БТА)

Барселона се върна на върха във временното класиране в испанското футболно първенство след домакински успех с 2:1 над Жирона в среща от деветия кръг.

В герой за каталунския гранд се превърна Роналд Араухо, който отбеляза победното попадение в третата минута на добавеното време. Барселона събра 22 точки в челото, а вторият Реал Мадрид има 21 точки и мач по-малко, като голямото дерби между двата тима в Ла Лига предстои на 26 октомври. Тимът на Жирона е предпоследен, 19-и в подреждането с едва 6 точки в актива си.

Двата състава си размениха по едно попадение в първите двайсетина минути на мача, като домакините поведоха с гол на Педри в 13-ата минута, а в 20-ата Аксел Витсел изравни за Жирона. Полузащитникът на каталунците Педри получи топката от Ламин Ямал и завърши чудесен пробив, който с точен удар за 1:0, а Витсел пък реализира красиво попадение за 1:1, след като Арнау Мартинес насочи топката с глава в наказателното поле на Барселона.

И двата тима имаха възможност да поведат в следващите минути, като в 26-ата Пауло Гасанига стражът на гостите спря изстрел на Френки де Йонг, а в 30-ата Маркъс Рашфорд удари греда за Барселона. Ламин Ямал също можеше да се разпише в 37-ата минута, но защитата на Жирона успя да се справи, а в 41-ата Витсел пропусна шанс да отбележи втори гол, пращайки топката вляво от вратата на домакините.

В 52-ата минута последва нова греда за Барселона след изстрел на Фермин Лопес и пак той пет минути по-късно бе близо до второ попадение за каталунския гранд, но Гасанига се намеси навреме. Рашфорд можеше на два пъти - в 65-ата и 66-ата да донесе преднина за домакините, но пропусна, а протестите му за дузпа в 71-ата минута не бяха уважени.

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик бе изгонен с червен картон в 90-ата минута, а три по-късно футболистите му тържествуваха, след като уругвайският национал Араухо отбеляза победния гол.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в ЛаЛига:

Барселона - Жирона - 2:1
Севиля - Майорка   - 1:3

по-късно днес:
Виляреал - Бетис
Атлетико Мадрид - Осасуна

от петък:
Реал Овиедо - Еспаньол - 0:2

в неделя:
Елче - Атлетик Билбао
Селта Виго - Реал Сосиедад
Леванте - Райо Валекано
Хетафе - Реал Мадрид

в понеделник:
Алавес - Валенсия

*Във временното класиране  води Барселона с 22 точки, пред Реал Мадрид с 21 точки, Виляреал с 16, Бетис и Еспаньол с по 15 и други.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

18.10.2025 16:05

Футболистите от Ла Лига ще организират символични протести в началото на мачовете през уикенда заради решението за провеждане на мач в САЩ

Състезателите от Ла Лига ще организират символични протести в началото на повечето мачове този уикенд заради решението на ръководството на лигата да проведе мач в САЩ през декември, съобщиха Асоциацията на испанските футболисти
18.10.2025 08:23

Еспаньол прекрати 30-годишна серия без победа в Овиедо и се изкачи на пето място в ЛаЛига

Еспаньол прекрати дългата си серия без победа в Овиедо, след като вкара късни голове за успех с 2:0 срещу "сините" в първи мач от деветия кръг на ЛаЛига. Така каталунците се изкачиха на пето място в класирането с 15 точки, колкото има и четвъртият
17.10.2025 16:34

Ханзи Флик: "Ние сме Барселона и се борим за всяка топка"

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик иска да види коренно различно лице от своя отбор този уикенд в сравнение с поражението от Севиля с 1:4 преди паузата за националните отбори. Барселона приема Жирона в събота в каталунското дерби от Ла
17.10.2025 15:57

Нападателят на Барселона Феран Торес ще пропусне мача срещу Жирона поради контузия

Нападателят на Барселона Феран Торес ще пропусне мача от 9-ия кръг на испанската Ла Лига срещу Жирона, съобщи пресслужбата на клуба. 25-годишният футболист съобщи за дискомфорт в левия си крак след мача на испанския национален отбор при победата с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:24 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация