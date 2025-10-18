Подробно търсене

Футболистите от Ла Лига ще организират символични протести в началото на мачовете през уикенда заради решението за провеждане на мач в САЩ

Кремена Младенова
Футболистите от Ла Лига ще организират символични протести в началото на мачовете през уикенда заради решението за провеждане на мач в САЩ
Футболистите от Ла Лига ще организират символични протести в началото на мачовете през уикенда заради решението за провеждане на мач в САЩ
снимка: AP Photo/Miguel Oses
Мадрид,  
18.10.2025 16:05
 (БТА)

Състезателите от Ла Лига ще организират символични протести в началото на повечето мачове този уикенд заради решението на ръководството на лигата да проведе мач в САЩ през декември, съобщиха Асоциацията на испанските футболисти, цитирани от агенция "Ройтерс".

Играчите на Овиедо и Еспаньол стояха неподвижно през първите 15 секунди от сблъсъка си в Ла Лига в петък вечер по време на първия протест, настоявайки за по-голяма прозрачност и диалог от футболните власти.

Футболистите на Барселона и Виляреал, чиито отбори трябва да се срещнат в Маями на 20 декември, бяха изключени от инициативата, "за да се избегне тълкуването на протестните действия като възможна мярка, срещу който и да е клуб", заявиха от синдиката на футболистите.

"С оглед на постоянните откази и нереалистичните предложения на Ла Лига, Асоциацията на испанските футболисти категорично отхвърля проект, който няма одобрението на основните действащи лица в нашия спорт“, се казва в изявление на асоциацията.

По-рано този месец от Ла Лига потвърдиха, че гостуването на Барселона срещу Виляреал ще се проведе в Маями (САЩ), след неохотното одобрение на европейския футболен орган УЕФА.

Реал Мадрид се противопостави на решението през август, заявявайки, че то може да подкопае конкурентния баланс във футбола.

Президентът на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан защити в четвъртък решението за преместване на мача, наричайки го "награда за феновете".

От Асоциацията на испанските футболисти обаче заявиха, че искат ръководството на лигата да споделя информация, да се анализират "изключителните характеристики на проекта" и да отговори на нуждите и притесненията на играчите.

/КМ/

Свързани новини

16.10.2025 10:00

Мач от Ла Лига на територията на САЩ е награда за феновете извън Испания, обяви шефът на Футболната федерация

Решението на испанската футболна лига да насрочи мач от местното първенство в Маями (САЩ) по-късно тази година е добре за футбола и награда за феновете от чужбина, които така или иначе плащат, за да гледат първенството. Сега обаче ще си платят, за
14.10.2025 14:17

Президентът на испанския футбол Рафаел Лусан преди мача с България: "Излизаме с най-доброто, ще се борим за нова победа"

Президентът на Испанската футболна федерация (РФЕФ) Рафаел Лусан беше гост във фен-зоната на Валядолид, организирана от общината в града и централата преди срещата България – Испания тази вечер от 21:45 часа. След като се срещна с градоначалника
11.10.2025 23:03

ФИФА ще иска забрана за провеждане на мачове от вътрешните първенства в чужбина

Международната федерация по футбол (ФИФА) ще се стреми да забрани провеждането на мачове от вътрешните първенства в чужбина, съобщава вестник "Гардиън". Според изданието, преместването на мача от 17-ия кръг на Ла Лига между Виляреал и Барселона на
09.10.2025 08:29

Футболистът на Барселона Френки де Йонг критикува плановете мачът срещу Виляреал от Ла Лига да се играе в Маями

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг разкритикува плановете мачът от испанската Ла Лига между неговия отбор и Виляреал да се играе в Маями (САЩ) по-късно тази година, заявявайки, че разбира търговските причини, но не харесва идеята
08.10.2025 16:50

Марко Ван Бастен за мачовете от вътрешни първенства на други континенти: "Това е лудост и трябва да бъде забранено"

Легендарният нидерландски нападател Марко ван Бастен изрази разочарованието си от това, че бе позволено шампионатните мачове от Ла Лига Виляреал - Барселона и от Серия А Милан - Комо да се играят извън пределите на двете страни. Виляреал - Барселона

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:41 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация