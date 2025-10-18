Треньорът на Барселона Ханзи Флик след успеха над Жирона: "Получи се фантастичен мач"

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
18.10.2025 22:25
 (БТА)

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изгледа от трибуните как Роналд Араухо отбеляза драматичния победен гол в 93-ата минута срещу Жирона и отпразнува бурно попадението, след като беше изгонен с червен картон за спор със съдията при вълнуващата победа с 2:1 в Ла Лига.

Германецът ще пропусне сблъсъка срещу Реал Мадрид следващата неделя заради червения картон, но беше в оптимистично настроение, след като борбеният дух на отбора му осигури три ключови точки.

"Получи се фантастичен мач. Много е важно за бъдещето да видим как спечелихме трите точки. Това ни дава увереност и съм много щастлив за отбора", каза Флик, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Създадохме много положения, но, ако сме честни, Жирона също създаде много през първото полувреме. Следващите няколко мача са много важни за нас", добави германският специалист.

"Много съм щастлив за Араухо. Отношението му, когато играе и това, което дава на този клуб и на този отбор е много ценно", добави наставникът на Барселона.

Въпреки червения си картон, Флик не можа да сдържи емоциите си, когато победният гол бе факт.

"Празнуването ми не беше насочено към никого, а беше заради начина, по който победихме. Бях щастлив. Не правя нищо срещу никого и никога няма да го направя. Приемам решението на съдията", каза Флик.

/КМ/

