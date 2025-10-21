Барселона излезе на трето място в класирането в Шампионската лига след убедителна победа над Олимпиакос

site.btaБарселона излезе на трето място в класирането в Шампионската лига след убедителна победа над Олимпиакос
Мачове от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:
Барселона (Испания) - Олимпиакос (Гърция) - 6:1
Кайрат Алмати (Казахстан) - Пафос (Кипър) - 0:0
по-късно днес:
Арсенал (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания)
Байер Леверкузен (Германия) - Пари Сен Жермен (Франция)
ФК Копенхаген (Дания) - Борусия Дортмунд (Германия)
Нюкасъл (Англия) - Бенфика (Португалия)
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Наполи (Италия)
Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Интер (Италия)
Виляреал (Испания) - Манчестър Сити (Англия)
*Във временното класиране водят Байерн Мюнхен, Реал Мадрид, Барселона, Пари Сен Жермен, Интер, Арсенал и Карабах с по 6 точки.
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина