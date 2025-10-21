Подробно търсене

Барселона излезе на трето място в класирането в Шампионската лига след убедителна победа над Олимпиакос

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
21.10.2025 21:38
 (БТА)

Мачове от третия кръг в основната фаза на Шампионската лига по футбол:

Барселона (Испания) - Олимпиакос (Гърция) - 6:1
Кайрат Алмати (Казахстан) - Пафос (Кипър) - 0:0

по-късно днес:
Арсенал (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания)
Байер Леверкузен (Германия) - Пари Сен Жермен (Франция)
ФК Копенхаген (Дания) - Борусия Дортмунд (Германия)
Нюкасъл (Англия) - Бенфика (Португалия)
ПСВ Айндховен (Нидерландия) - Наполи (Италия)
Юнион Сен Жилоаз (Белгия) - Интер (Италия)
Виляреал (Испания) - Манчестър Сити (Англия)

*Във временното класиране водят Байерн Мюнхен, Реал Мадрид, Барселона, Пари Сен Жермен, Интер, Арсенал и Карабах с по 6 точки.

/КМ/

21.10.2025 21:49

Фермин Лопес реализира хеттрик за Барселона при успех над Олимпиакос, Кайрат и Пафос направиха равенство в Шампионската лига

Испанският Барселона постигна втора победа в основната фаза на Шампионската лига по футбол, след като надигра категорично с 6:1 гръцкия Олимпиакос като домакин в мач от третия кръг на турнира. Успехът изкачи каталунския гранд на трето място
18.10.2025 22:25

Треньорът на Барселона Ханзи Флик след успеха над Жирона: "Получи се фантастичен мач"

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изгледа от трибуните как Роналд Араухо отбеляза драматичния победен гол в 93-ата минута срещу Жирона и отпразнува бурно попадението, след като беше изгонен с червен картон
18.10.2025 19:25

С гол в добавеното време Роналд Араухо донесе победата на Барселона над Жирона в Ла Лига

Барселона се върна на върха във временното класиране в испанското футболно първенство след домакински успех с 2:1 над Жирона в среща от деветия кръг. В герой за каталунския гранд се превърна Роналд Араухо
17.10.2025 16:34

Ханзи Флик: "Ние сме Барселона и се борим за всяка топка"

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик иска да види коренно различно лице от своя отбор този уикенд в сравнение с поражението от Севиля с 1:4 преди паузата за националните отбори. Барселона приема Жирона в събота в каталунското дерби от Ла

