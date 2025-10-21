Фермин Лопес реализира хеттрик за Барселона при успех над Олимпиакос, Кайрат и Пафос направиха равенство в Шампионската лига

Испанският Барселона постигна втора победа в основната фаза на Шампионската лига по футбол, след като надигра категорично с 6:1 гръцкия Олимпиакос като домакин в мач от третия кръг на турнира. Успехът изкачи каталунския гранд на трето място във временното класиране в надпреварата с 6 точки. Олимпиакос допусна втора поредна загуба и остава с 1 точка в актива си.

Хеттрик за домакините реализира Фермин Лопес, Маркъс Рашфорд отбеляза две попадения, а Ламин Ямал също се нареди сред голмайсторите.

Домакините си осигуриха добра преднина още до почивката, благодарение на Фермин Лопес, който се разписа на два пъти. Барселона можеше да поведе още в петата минута, когато Маркъс Рашфорд прати топката над вратата на Олимпиакос. Две минути по-късно обаче Фермин Лопес се възползва от изгодна възможност след дрибъл на Ламин Ямал и реализира за 1:0.

Пак Рашфорд пропусна възможност за каталунския гранд в 11-ата минута, а в 27-ата Желсон Мартинш падна в наказателното поле на Барселона и гостите поискаха дузпа, но такава не бе отсъдена.

Барселона стигна до втория си гол в мача малко преди края на първата част. Започналият като титуляр 17-годишен Педро „Дро“ Фернандес подаде към Лопес в 39-ата минута и с отличен удар той преодоля вратаря на Олимпиакос Константинос Цолакис за 2:0 в полза на домакините.

Три минути след почивката Цолакис предотврати трети гол на Фермин Лопес за Барселона.

Футболистите на Олимпиакос успяха да вкарат топката в мрежата на каталунците за 1:2 в 50-ата минута, след като Аюб Ел Кааби засече с глава чудесно центриране на Даниел Поденсе, но голът бе отменен заради засада малко преди това и бе отсъдена дузпа за гръцкия тим. Така четири минути след първоначалното си попадение Ел Кааби отново се разписа за 1:2.

Гостите останаха с човек по-малко в 57-ата минута, когато втори жълт и съответно червен картон получи Сантяго Хесе. Каталунският гранд получи правото да изпълни дузпа за нарушение срещу Маркъс Рашфорд и в 68-ата минута Ламин Ямал бе точен при наказателния удар, правейки резултата 3:1.

Влезлият в игра от резервната скамейка Френки де Йонг пропусна възможност за Барселона в 70-ата минута, но четири минути по-късно Рашфорд не сгреши след подаване от Алехандро Балде и покачи аванса на домакините на 4:1. Фермин Лопес оформи хеттрика си нови две минути по-късно, в 76-ата, след като бе оставен непокрит от защитата на Олимпиакос, а в 79-ата минута Маркъс Рашфорд отбеляза второто си попадение в мача за крайното 6:1.

Отборите на Кайрат Алмати и Пафос завършиха при равенство 0:0 в двубоя помежду си в Казахстан от третия кръг на Шампионската лига. Кипърският Пафос събра 2 точки в актива си, а за Кайрат точката бе първа в основната фаза на състезанието.

Гостите останаха с човек по-малко още в четвъртата минута на срещата, след като португалският защитник Жоао Корея получи директен червен картон за опасно нарушение. Те обаче търсеха начин да застрашат противника и в 23-ата минута Давид Луис стреля встрани от вратата на Кайрат, а в 39-ата Домингош Кина също пропиля шанс да се разпише, след като бе неточен, завършвайки атака за Пафос.

Домакините бяха близо до откриване на резултата в 55-ата минута, когато португалецът Жоржиньо стреля вляво от вратата на Пафос, а в 68-ата Давис Луис пропусна нова възможност за кипърския състав.

В 72-ата минута гостите от Пафос празнуваха гол във вратата на противника, след като Темирлан Анарбеков прати топката в мрежата на своя тим, но попадението не бе зачетено заради засада и резултатът остана 0:0.