Фенска организация призова Серия А да последва Ла Лига и да се откаже от плановете за провеждане на мач извън Италия

Италианската Серия А трябва да последва испанската Ла Лига и да се откаже от плановете си за провеждане на мач в чужбина, заявиха от организацията Football Supporters Europe.

Испанската футболна лига (Ла Лига) обяви във вторник, че се отказва от плановете си да проведе двубоя между Виляреал и Барселона в Маями (САЩ) през декември. Решението дойде след протестите на фенове и състезатели срещу решението.

Говорител на Серия А отказа коментар на запитване от информационната агенция PA, но поне засега се смята, че лигата продължава да търси одобрение за провеждане на мача Милан - Комо в Австралия през февруари.

От фенската организация приветстваха факта, че казусът със срещата в Маями е "приключил" и заявиха, че Серия А "трябва да бъде следващата".

"Здравият разум и правилата на играта надделяха", се казва в изявление на организацията, от която допълват:

"Това е сеизмична победа за европейския футбол и за всеки, който вярва, че играта принадлежи на сърцето на нашите общности - сега е време Серия А също да се откаже от плановете си. Отстъплението на Ла Лига изпраща ясно послание към света на футбола - подобни зле замислени проекти са обречени на провал. Тези опити за дестабилизиране на основите на играта трябва да спрат сега. Серия А трябва да постъпи правилно пред лицето на нарастващата изолация и да оттегли предложението си за преместване на мача между Милан и Комо в Австралия. Не е твърде късно."

Football Supporters Europe призова ФИФА и Азиатската футболна конфедерация да отхвърлят предложението двубоят да се състои в Пърт.

Ла Лига и Серия А в миналото вече са обсъждали важността на играта в чужбина като част от усилията за повишаване на глобалната привлекателност на първенствата и оспорване на финансовото господство на Висшата лига.

Испанският синдикат на играчите AFE коментира по-рано днес: "Изправени пред липсата на прозрачност, диалог и съгласуваност в институцията, ръководена от Хавиер Тебас, играчите се изказаха единодушно на терена миналата седмица, за да изпратят силно послание: без играчи няма футбол."