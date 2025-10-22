Подробно търсене

Фенска организация призова Серия А да последва Ла Лига и да се откаже от плановете за провеждане на мач извън Италия

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Vincent Thian
Милано,  
22.10.2025 16:28
 (БТА)

Италианската Серия А трябва да последва испанската Ла Лига и да се откаже от плановете си за провеждане на мач в чужбина, заявиха от организацията Football Supporters Europe.

Испанската футболна лига (Ла Лига) обяви във вторник, че се отказва от плановете си да проведе двубоя между Виляреал и Барселона в Маями (САЩ) през декември. Решението дойде след протестите на фенове и състезатели срещу решението.

Говорител на Серия А отказа коментар на запитване от информационната агенция PA, но поне засега се смята, че лигата продължава да търси одобрение за провеждане на мача Милан - Комо в Австралия през февруари.

От фенската организация приветстваха факта, че казусът със срещата в Маями е "приключил" и заявиха, че Серия А "трябва да бъде следващата".

"Здравият разум и правилата на играта надделяха", се казва в изявление на организацията, от която допълват:

"Това е сеизмична победа за европейския футбол и за всеки, който вярва, че играта принадлежи на сърцето на нашите общности - сега е време Серия А също да се откаже от плановете си. Отстъплението на Ла Лига изпраща ясно послание към света на футбола - подобни зле замислени проекти са обречени на провал. Тези опити за дестабилизиране на основите на играта трябва да спрат сега. Серия А трябва да постъпи правилно пред лицето на нарастващата изолация и да оттегли предложението си за преместване на мача между Милан и Комо в Австралия. Не е твърде късно."

Football Supporters Europe призова ФИФА и Азиатската футболна конфедерация да отхвърлят предложението двубоят да се състои в Пърт.

Ла Лига и Серия А в миналото вече са обсъждали важността на играта в чужбина като част от усилията за повишаване на глобалната привлекателност на първенствата и оспорване на финансовото господство на Висшата лига.

Испанският синдикат на играчите AFE коментира по-рано днес: "Изправени пред липсата на прозрачност, диалог и съгласуваност в институцията, ръководена от Хавиер Тебас, играчите се изказаха единодушно на терена миналата седмица, за да изпратят силно послание: без играчи няма футбол."

/КМ/

Свързани новини

21.10.2025 17:47

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа разкритикува остро плановете на Ла Лига да провежда мачове извън територията на Испания

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа се изказа остро срещу плановете на президента на Ла Лига Хавиер Тебас шампионатният мач между Виляреал и Барселона да се играе на неутрален терен в Маями на 20 декември.
18.10.2025 16:05

Футболистите от Ла Лига ще организират символични протести в началото на мачовете през уикенда заради решението за провеждане на мач в САЩ

Състезателите от Ла Лига ще организират символични протести в началото на повечето мачове този уикенд заради решението на ръководството на лигата да проведе мач в САЩ през декември, съобщиха Асоциацията на испанските футболисти
09.10.2025 18:23

Инфантино: "Провеждане на мачове от национални първенства в чужбина е голям риск за футбола"

Футболът поема голям риск с решението мачове от вътрешните първенства да се играят в чужбина, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино. Ла Лига и Серия А получиха неохотно одобрение от УЕФА да проведат по един мач в чужбина този сезон, като ФИФА

