Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа разкритикува остро плановете на Ла Лига да провежда мачове извън територията на Испания

Георги Крумов
Тибо Куртоа / снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
21.10.2025 17:47
 (БТА)

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа се изказа остро срещу плановете на президента на Ла Лига Хавиер Тебас шампионатният мач между Виляреал и Барселона да се играе на неутрален терен в Маями на 20 декември.

Според белгийския страж това нарушава конкуренцията, тъй като Виляреал няма да може да използва подкрепата на своите фенове, а стадионът в Маями вероятно ще бъде изпълнен с привърженици на каталунците. Това ще бъде първият мач от испанското първенство, който се провежда извън територията на Испания.

От УЕФА вече одобриха плана на Тебас, но редица играчи и отбори от Ла Лига се изказаха срещу това.

"Ла Лига прави това, което си иска. Такова решение нарушава конкуренцията. Да играеш у дома не е същото като да играеш като гост. Гостуванията винаги са трудни и ние сами се убедихме в това в мачовете с Реал Сосиедад и Хетафе. Визитите на Виляреал не са по-лесни. Не е честно правилата да се променят в света та на сезона", каза вратарят на Реал Мадрид.

Подобна практика с мачове на неутрален терен в чужбина има в американските спортни лиги. Националната баскетболна асоциация провежда поне два мача в Европа всяка година, докато Националната футболна лига има официални срещи както в Европа, така и в Бразилия и Мексико.

"В НБА отборите играят по 82 мача, докато в НФЛ собствените на отборите сами решиха подобно нещо. Тук Ла Лига действа самоволно. Това е разликата", добави Куртоа.

/ГК/

Към 17:56 на 21.10.2025 Новините от днес

