Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа разкритикува остро плановете на Ла Лига да провежда мачове извън територията на Испания

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа се изказа остро срещу плановете на президента на Ла Лига Хавиер Тебас шампионатният мач между Виляреал и Барселона да се играе на неутрален терен в Маями на 20 декември.

Според белгийския страж това нарушава конкуренцията, тъй като Виляреал няма да може да използва подкрепата на своите фенове, а стадионът в Маями вероятно ще бъде изпълнен с привърженици на каталунците. Това ще бъде първият мач от испанското първенство, който се провежда извън територията на Испания.

От УЕФА вече одобриха плана на Тебас, но редица играчи и отбори от Ла Лига се изказаха срещу това.

"Ла Лига прави това, което си иска. Такова решение нарушава конкуренцията. Да играеш у дома не е същото като да играеш като гост. Гостуванията винаги са трудни и ние сами се убедихме в това в мачовете с Реал Сосиедад и Хетафе. Визитите на Виляреал не са по-лесни. Не е честно правилата да се променят в света та на сезона", каза вратарят на Реал Мадрид.

Подобна практика с мачове на неутрален терен в чужбина има в американските спортни лиги. Националната баскетболна асоциация провежда поне два мача в Европа всяка година, докато Националната футболна лига има официални срещи както в Европа, така и в Бразилия и Мексико.

"В НБА отборите играят по 82 мача, докато в НФЛ собствените на отборите сами решиха подобно нещо. Тук Ла Лига действа самоволно. Това е разликата", добави Куртоа.