Футболистът на Барселона Френки де Йонг критикува плановете мачът срещу Виляреал от Ла Лига да се играе в Маями

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Emilio Morenatti
Барселона,  
09.10.2025 08:29
 (БТА)

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг разкритикува плановете мачът от испанската Ла Лига между неговия отбор и Виляреал да се играе в Маями (САЩ) по-късно тази година, заявявайки, че разбира търговските причини, но не харесва идеята, съобщава агенция "Ройтерс".

Домакинският двубой на Виляреал срещу Барселона ще се проведе на 20 декември на стадион "Хард Рок" в Маями, информира по-рано президентът на Ла Лига Хавиер Тебас. Това ще бъде първият път, когато официален мач от европейски футболен шампионат ще се играе в чужбина.

"Мога да разбера клубовете - те ще спечелят от това", каза Де Йонг за спорното решение по време на пресконференцията преди мача на Нидерландия срещу Малта от квалификациите за Световното първенство.

"Но аз самият не бих решил така и не съм съгласен. Несправедливо е и от състезателна гледна точка. Сега ще играем гостуващ мач на неутрален терен. Но не чувствам, че някой ни слуша", добави Де Йонг.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин нарече "жалко" решението да се позволи провеждането на два мача от вътрешните първенства в Европа в чужбина и настоя, че това "няма да създаде прецедент".

През февруари срещата на Милан от италианската Серия А с тима Комо ще се играе в Пърт (Австралия).

/КМ/

