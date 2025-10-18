Бетис стигна до равенството срещу Виляреал след гол в добавеното време на бразилеца Антони

Отборите на Виляреал и Бетис завършиха при равенство - 2:2 в двубоя помежду си от деветия кръг на испанския футболен шампионат.

Виляреал събра 17 точки на третата позиция във временното класиране в Ла Лига, докато Бетис е четвърти с 16 точки и продължава да е допуснал само една загуба от началото на сезона.

Гостите успяха да наваксат пасив от два гола, след като футболистите на Виляреал бяха повели с 2:0 с попадения на Таджон Бюканън в 44-ата минута и на Алберто Молейро в 64-ата.

Само три минути след втория гол на домакините бразилецът Антони намали за 1:2 за Бетис и пак той бе герой за своя тим в четвъртата минута на добавеното време, когато отбеляза изравнителното попадение за гостите.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в ЛаЛига:

Виляреал - Бетис - 2:2 Барселона - Жирона - 2:1 Севиля - Майорка - 1:3 по-късно днес: Атлетико Мадрид - Осасуна от петък: Реал Овиедо - Еспаньол - 0:2 в неделя: Елче - Атлетик Билбао Селта Виго - Реал Сосиедад Леванте - Райо Валекано Хетафе - Реал Мадрид в понеделник: Алавес - Валенсия

*Във временното класиране води Барселона с 22 точки, пред Реал Мадрид с 21 точки, Виляреал със 17, Бетис с 16, Еспаньол с 15 и други.