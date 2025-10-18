Подробно търсене

Кремена Младенова
Бетис стигна до равенството срещу Виляреал след гол в добавеното време на бразилеца Антони
снимка: AP Photo/Jose Breton
Виляреал,  
18.10.2025 21:50
 (БТА)

Отборите на Виляреал и Бетис завършиха при равенство - 2:2 в двубоя помежду си от деветия кръг на испанския футболен шампионат.

Виляреал събра 17 точки на третата позиция във временното класиране в Ла Лига, докато Бетис е четвърти с 16 точки и продължава да е допуснал само една загуба от началото на сезона.

Гостите успяха да наваксат пасив от два гола, след като футболистите на Виляреал бяха повели с 2:0 с попадения на Таджон Бюканън в 44-ата минута и на Алберто Молейро в 64-ата.

Само три минути след втория гол на домакините бразилецът Антони намали за 1:2 за Бетис и пак той бе герой за своя тим в четвъртата минута на добавеното време, когато отбеляза изравнителното попадение за гостите.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в ЛаЛига:

Виляреал - Бетис      - 2:2
Барселона - Жирона    - 2:1
Севиля - Майорка      - 1:3

по-късно днес:
Атлетико Мадрид - Осасуна

от петък:
Реал Овиедо - Еспаньол - 0:2

в неделя:
Елче - Атлетик Билбао
Селта Виго - Реал Сосиедад
Леванте - Райо Валекано
Хетафе - Реал Мадрид

в понеделник:
Алавес - Валенсия

*Във временното класиране  води Барселона с 22 точки, пред Реал Мадрид с 21 точки, Виляреал със 17, Бетис с 16, Еспаньол с 15 и други.

