Кремена Младенова
Селта Виго се размина с първата си победа за сезона, след като записа равенство срещу Реал Сосиедад в Ла Лига
снимка: AP Photo/Lalo R. Villar
Виго,  
19.10.2025 19:12
 (БТА)

Футболистите на Селта Виго бяха близо до първата си победа от началото на сезона, но записаха домакинско равенство срещу Реал Сосиедад - 1:1 в мач от деветия кръг в Ла Лига. Селта събра 7 точки на 17-а позиция във временното класиране в испанския шампионат.

Реал Сосиедад е 18-и в подреждането с 6 точки към момента, като има само един успех от началото на състезателната година.

Домакините поведоха чрез Пабло Дуран, който отбеляза за 1:0 с точен удар от близко разстояние в 20-ата минута на срещата и играха цялото второ полувреме с човек по-малко, след като в първата минута на добавеното време на първата част шведският защитник Карл Старфелт получи втори жълт и съответно червен картон.

Селта Виго удържа преднината си до заключителните моменти на двубоя, преди Карлос Солер да реализира от трудна позиция за 1:1 в 89-ата минута. Преди това, в 49-ата минута Микел Оярсабал прати топката в мрежата на домакините, но попадението не бе зачетено заради засада.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в Ла Лига:

Селта Виго - Реал Сосиедад  - 1:1
Елче - Атлетик Билбао       - 0:0

по-късно днес:
Леванте - Райо Валекано
Хетафе - Реал Мадрид

в понеделник:
Алавес - Валенсия

от събота:
Атлетико Мадрид - Осасуна   - 1:0
Виляреал - Бетис            - 2:2
Барселона - Жирона          - 2:1
Севиля - Майорка            - 1:3

от петък:
Реал Овиедо - Еспаньол      - 0:2

*Във временното класиране води Барселона с 22 точки и една повече от Реал Мадрид, който е с мач по-малко. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.

/КМ/

19.10.2025 17:07

Атлетик Билбао и Елче завръшиха при равенство в мач от деветия кръг в Ла Лига

Отборите на Елче и Атлетик Билбао завършиха при равенство 0:0 в двубоя помежду си от деветия кръг на испанската футболна Ла Лига. Елче продължи серията си без поражение на собствен терен в шампионата
19.10.2025 08:41

Атлетико Мадрид записа минимална победа срещу Осасуна

Атлетико Мадрид се изкачи на четвърто място в класирането на испанското първенство по футбол, след като спечели с 1:0 като домакин срещу Осасуна в мач от деветия кръг на ЛаЛига. Столичани са с 16 точки, а лидерът Барселона е начело с 22. Нападателят
18.10.2025 21:50

Бетис стигна до равенството срещу Виляреал след гол в добавеното време на бразилеца Антони

Отборите на Виляреал и Бетис завършиха при равенство - 2:2 в двубоя помежду си от деветия кръг на испанския футболен шампионат. Виляреал събра 17 точки на третата позиция във временното класиране в Ла Лига

