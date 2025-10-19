Селта Виго се размина с първата си победа за сезона, след като записа равенство срещу Реал Сосиедад в Ла Лига

Футболистите на Селта Виго бяха близо до първата си победа от началото на сезона, но записаха домакинско равенство срещу Реал Сосиедад - 1:1 в мач от деветия кръг в Ла Лига. Селта събра 7 точки на 17-а позиция във временното класиране в испанския шампионат.

Реал Сосиедад е 18-и в подреждането с 6 точки към момента, като има само един успех от началото на състезателната година.

Домакините поведоха чрез Пабло Дуран, който отбеляза за 1:0 с точен удар от близко разстояние в 20-ата минута на срещата и играха цялото второ полувреме с човек по-малко, след като в първата минута на добавеното време на първата част шведският защитник Карл Старфелт получи втори жълт и съответно червен картон.

Селта Виго удържа преднината си до заключителните моменти на двубоя, преди Карлос Солер да реализира от трудна позиция за 1:1 в 89-ата минута. Преди това, в 49-ата минута Микел Оярсабал прати топката в мрежата на домакините, но попадението не бе зачетено заради засада.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в Ла Лига:

Селта Виго - Реал Сосиедад - 1:1 Елче - Атлетик Билбао - 0:0 по-късно днес: Леванте - Райо Валекано Хетафе - Реал Мадрид в понеделник: Алавес - Валенсия от събота: Атлетико Мадрид - Осасуна - 1:0 Виляреал - Бетис - 2:2 Барселона - Жирона - 2:1 Севиля - Майорка - 1:3 от петък: Реал Овиедо - Еспаньол - 0:2

*Във временното класиране води Барселона с 22 точки и една повече от Реал Мадрид, който е с мач по-малко. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.