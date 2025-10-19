Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Атлетико Мадрид записа минимална победа срещу Осасуна
Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
19.10.2025 08:41
 (БТА)

Атлетико Мадрид се изкачи на четвърто място в класирането на испанското първенство по футбол, след като спечели с 1:0 като домакин срещу Осасуна в мач от деветия кръг на ЛаЛига. Столичани са с 16 точки, а лидерът Барселона е начело с 22.

Нападателят Тиаго Алмада отбеляза единственото попадение в 69-ата минута, когато се възползва от асистенция на Джулиано Симеоне на празна мрежа. За аржентинеца това бе първо попадение от четири мача за Атлетико от началото на сезона. 

Осасуна уцели два пъти вратата на домакините си, но не успя да върне гола. Отборът от Памплона е 12-и в класирането с десет точки от девет мача.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в ЛаЛига:

Атлетико Мадрид - Осасуна   - 1:0
Виляреал - Бетис            - 2:2
Барселона - Жирона          - 2:1
Севиля - Майорка            - 1:3

от петък:
Реал Овиедо - Еспаньол      - 0:2

в неделя:
Елче - Атлетик Билбао
Селта Виго - Реал Сосиедад
Леванте - Райо Валекано
Хетафе - Реал Мадрид

в понеделник:
Алавес - Валенсия
* Барселона води в класирането с 22 точки и една повече от Реал Мадрид. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.

/ХБ/

18.10.2025 21:50

Бетис стигна до равенството срещу Виляреал след гол в добавеното време на бразилеца Антони

Отборите на Виляреал и Бетис завършиха при равенство - 2:2 в двубоя помежду си от деветия кръг на испанския футболен шампионат. Виляреал събра 17 точки на третата позиция във временното класиране в Ла Лига
18.10.2025 19:25

С гол в добавеното време Роналд Араухо донесе победата на Барселона над Жирона в Ла Лига

Барселона се върна на върха във временното класиране в испанското футболно първенство след домакински успех с 2:1 над Жирона в среща от деветия кръг. В герой за каталунския гранд се превърна Роналд Араухо
18.10.2025 08:23

Еспаньол прекрати 30-годишна серия без победа в Овиедо и се изкачи на пето място в ЛаЛига

Еспаньол прекрати дългата си серия без победа в Овиедо, след като вкара късни голове за успех с 2:0 срещу "сините" в първи мач от деветия кръг на ЛаЛига. Така каталунците се изкачиха на пето място в класирането с 15 точки, колкото има и четвъртият

