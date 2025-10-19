Атлетико Мадрид записа минимална победа срещу Осасуна

Атлетико Мадрид се изкачи на четвърто място в класирането на испанското първенство по футбол, след като спечели с 1:0 като домакин срещу Осасуна в мач от деветия кръг на ЛаЛига. Столичани са с 16 точки, а лидерът Барселона е начело с 22.

Нападателят Тиаго Алмада отбеляза единственото попадение в 69-ата минута, когато се възползва от асистенция на Джулиано Симеоне на празна мрежа. За аржентинеца това бе първо попадение от четири мача за Атлетико от началото на сезона.

Осасуна уцели два пъти вратата на домакините си, но не успя да върне гола. Отборът от Памплона е 12-и в класирането с десет точки от девет мача.

Първенство на Испания по футбол, мачове от деветия кръг в ЛаЛига: Атлетико Мадрид - Осасуна - 1:0 Виляреал - Бетис - 2:2 Барселона - Жирона - 2:1 Севиля - Майорка - 1:3 от петък: Реал Овиедо - Еспаньол - 0:2 в неделя: Елче - Атлетик Билбао Селта Виго - Реал Сосиедад Леванте - Райо Валекано Хетафе - Реал Мадрид в понеделник: Алавес - Валенсия * Барселона води в класирането с 22 точки и една повече от Реал Мадрид. Следват Виляреал със 17, Атлетико Мадрид и Бетис с по 16, Еспаньол с 15 и други.