АТА: Албания е домакин на 1300 души на Световното първенство по шахмат за юноши и девойки

Албания успешно проведе Световното първенство по шахмат за юноши и девойки до 14, 16 и 18 години на Международната шахматна федерация (ФИДЕ) от 3 до 16 октомври в крайбрежния град Дуръс, като привлече 1300 участници, предаде АТА специално за БТА.

Премиерът Еди Рама написа за събитието в социалните мрежи в събота, като отбеляза, че 730 млади шахматисти от около 90 международни федерации са се състезавали, като са донесли в Албания състезателен дух, талант и приятелство.

Рама определи Албания като „световен дом на шахмата за младежи“, като добави, че първенството укрепва позицията на страната като място за провеждане на големи международни спортни събития.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите.)