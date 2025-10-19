Дани Цанков се завърна в мотокроса след повече от две години прекъсване и спечели първото място в Гран При на Севлиево

Един от най-талантливите състезатели по мотокрос Дани Цанков се завърна в спорта след повече от две години прекъсване. Бившият състезател на "М6 Yamaha Racing Team", който сега ще защитава цветовете на "Панчо Racing Team", беше безапелационен в клас MX 125, записвайки победи и в двата манша на предпоследния кръг от републиканския шампионат в Севлиево.

През 2021 година Цанков спечели сребърен медал на Европейското първенство в клас 85 сс, организирано от Yamaha, и стана първият българин, поканен да участва в европейския камп на японския концерн. Малко след това талантът изненадващо реши да се откаже от активна състезателна дейност.

Тимът на "НСА Моторспорт" взе отборната купа при мъжете и жените за сезон 2025, след като събра най-много точки в крайното класиране - 124. На втора позиция остана "Еър Макс Рейсинг" със 111, а на трето място е "Киппен MX Racing Team"с 85 точки.

При юношите първото място е за "Панчо Racing Team", следван от отборите на "Киппен MX Racing Team" и "М6 Yamaha Racing Team".

На мотополигон "Горна Росица" край Севлиево състезателите показаха сериозни умения на тежкото трасе, като в някои от класовете титлите ще се решат по време на последния кръг в Айтос в началото на ноември.

Класиране в Гран При на Севлиево: МХ 50 1. Ангел Херувимов – „Ябланица МХ“ 2. Красен Янков – „Нераком рейсинг“ 3. Габриел Стефанеску – Румъния МХ 65 1. Николай Павлов – „Киппен МХ рейсинг тийм“ – 47 точки 2. Кристиян Андреев – „СБ мото рейсинг тийм“ - 47 3. Иван Тунтев – „Бобошево 1956“ - 40 МХ 85 1. Павел Марков – „Ридо Самоков“ – 47 2. Никола Мутафчиев – „Панчо рейсинг тийм“ - 41 3. Теодор Йорданов – „Севлиево 2004“ - 40 МХ 125 1. Дани Цанков – „Панчо рейсинг тийм“ – 50 2. Мартин Лалев – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 44 3. Лъчезар Овчаров – „Етрополе“ - 40 МХ Жени 1. Полина Иванова – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 45 2. Ния Гетова – „М6 Yamaha рейсинг тийм“ - 45 3. Ренета Асенова – „НСА моторспорт“ - 40 МХ 1 1. Жулиян Георгиев – „НСА моторспорт“ – 47 2. Радослав Зоков - „АИТ рейсинг тийм“ – 47 3. Стефан Нейчев – „Еър макс рейсинг тийм“ – 40 МХ 2 1. Кристиян Петков – „НСА моторспорт“ – 50 т. 2. Васил Атанасов – „Бонев рейсинг тийм“ - 38 3. Живко Иванов – „Елхово рейсинг клуб“ – 38 МХ 250 1. Георги Иванов – „Ридо Самоков“ – 50 2. Румен Станков – „Ябланица МХ“ - 38 3. Константин Фота – Румъния - 37 МХ 1. Васил Георгиев – „Бонев рейсинг тийм“ – 47 2. Георги Иванов – „Ридо Самоков“ - 42 3. Константин Фота – Румъния - 33 МХ S 1. Юлиян Райчев – „Панчо рейсинг тийм“ – 50 2. Йонут Кояну – Румъния - 44 3. Янко Зоков – „АИТ рейсинг тийм“ - 36 МХ S +55 1. Николай Ангелов – „Панчо рейсинг тийм“ 2. Захари Томов – „Ябланица МХ“ 3. Калчо Димов – „Фактори рейсинг 76“