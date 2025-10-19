Подробно търсене

Ива Кръстева
Дани Цанков се завърна в мотокроса след повече от две години прекъсване и спечели първото място в Гран При на Севлиево
снимка: БФ Мотоциклетизъм
Севлиево,  
19.10.2025 20:52
 (БТА)

Един от най-талантливите състезатели по мотокрос Дани Цанков се завърна в спорта след повече от две години прекъсване. Бившият състезател на "М6 Yamaha Racing Team", който сега ще защитава цветовете на "Панчо Racing Team", беше безапелационен в клас MX 125, записвайки победи и в двата манша на предпоследния кръг от републиканския шампионат в Севлиево.

През 2021 година Цанков спечели сребърен медал на Европейското първенство в клас 85 сс, организирано от Yamaha, и стана първият българин, поканен да участва в европейския камп на японския концерн. Малко след това талантът изненадващо реши да се откаже от активна състезателна дейност.

Тимът на "НСА Моторспорт" взе отборната купа при мъжете и жените за сезон 2025, след като събра най-много точки в крайното класиране - 124. На втора позиция остана "Еър Макс Рейсинг" със 111, а на трето място е "Киппен MX Racing Team"с 85 точки.

При юношите първото място е за "Панчо Racing Team", следван от отборите на "Киппен MX Racing Team" и "М6 Yamaha Racing Team".

На мотополигон "Горна Росица" край Севлиево състезателите показаха сериозни умения на тежкото трасе, като в някои от класовете титлите ще се решат по време на последния кръг в Айтос в началото на ноември.

Класиране в Гран При на Севлиево: 
МХ 50
1. Ангел Херувимов – „Ябланица МХ“
2. Красен Янков – „Нераком рейсинг“
3. Габриел Стефанеску – Румъния

МХ 65
1. Николай Павлов – „Киппен МХ рейсинг тийм“ – 47 точки
2. Кристиян Андреев – „СБ мото рейсинг тийм“ - 47
3. Иван Тунтев – „Бобошево 1956“             - 40

МХ 85
1. Павел Марков – „Ридо Самоков“           – 47 
2. Никола Мутафчиев – „Панчо рейсинг тийм“ - 41
3. Теодор Йорданов – „Севлиево 2004“       - 40

МХ 125
1. Дани Цанков – „Панчо рейсинг тийм“      – 50 
2. Мартин Лалев – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 44
3. Лъчезар Овчаров – „Етрополе“            - 40

МХ Жени
1. Полина Иванова – „Киппен МХ рейсинг тийм“ - 45 
2. Ния Гетова – „М6 Yamaha рейсинг тийм“     - 45
3. Ренета Асенова – „НСА моторспорт“         - 40

МХ 1
1. Жулиян Георгиев – „НСА моторспорт“      – 47
2. Радослав Зоков - „АИТ рейсинг тийм“     – 47
3. Стефан Нейчев – „Еър макс рейсинг тийм“ – 40

МХ 2
1. Кристиян Петков – „НСА моторспорт“ – 50 т.
2. Васил Атанасов – „Бонев рейсинг тийм“ - 38
3. Живко Иванов – „Елхово рейсинг клуб“ – 38

МХ 250
1. Георги Иванов – „Ридо Самоков“ – 50 
2. Румен Станков – „Ябланица МХ“  - 38
3. Константин Фота – Румъния      - 37

МХ
1. Васил Георгиев – „Бонев рейсинг тийм“ – 47
2. Георги Иванов – „Ридо Самоков“        - 42
3. Константин Фота – Румъния             - 33

МХ S
1. Юлиян Райчев – „Панчо рейсинг тийм“ – 50
2. Йонут Кояну – Румъния               - 44
3. Янко Зоков – „АИТ рейсинг тийм“     - 36

МХ S +55
1. Николай Ангелов – „Панчо рейсинг тийм“
2. Захари Томов – „Ябланица МХ“
3. Калчо Димов – „Фактори рейсинг 76“

/ИК/

19.10.2025

