АКТУАЛИЗИРАНА

Двама души загинаха и 18 бяха ранени, след като камион се вряза в пазар близо до Сеул

Анелия Пенкова
Националният флаг на Южна Корея - снимка: AP/Lee Jin-man
Сеул,  
13.11.2025 09:34
 (БТА)

Две жени на по около 70 години загинаха и 18 души бяха ранени, след като камион се вряза в пазар в град Пучхон, близо до Сеул, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Служител на противопожарната станция в града каза, че камионът е блъснал хора на пътя към пазара "Джеил".

"Шофьорът твърди, че е било внезапно неволно ускорение, но е трудно да се провери въз основа на записите от камерите за видеонаблюдение", каза той.

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления, цитирани от Ройтерс.

Шофьорът, който е на около 60 години, не е бил под влияние на алкохол. Той е бил задържан от полицията на мястото на инцидента.

/БЗ/

Към 10:00 на 13.11.2025 Новините от днес

