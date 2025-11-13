Камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея; най-малко 20 души бяха ранени, двама са в безсъзнание

Жертвите на горските пожари в Южна Корея достигнаха 24
Двадесет и четирима души загинаха при няколко горски пожара в Южна Корея, които са сред най-големите в историята на страната, предаде Франс прес.
Най-малко двайсет души бяха ранени днес, след като камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.
Единайсет души бяха тежко ранени, като двама от тях са в безсъзнание, уточнява световната агенция.
Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления.
На този етап Ройтерс не назовава мястото на инцидента.
/ИТ/
Моля потвърдете купуването на избраната новина