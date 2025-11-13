Подробно търсене

Камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея; най-малко 20 души бяха ранени, двама са в безсъзнание

Иво Тасев
Камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея; най-малко 20 души бяха ранени, двама са в безсъзнание
Камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея; най-малко 20 души бяха ранени, двама са в безсъзнание
Изображение: БТА
Сеул,  
13.11.2025 06:32
 (БТА)

Най-малко двайсет души бяха ранени днес, след като камион се вряза в множество хора на пазар в Южна Корея, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Единайсет души бяха тежко ранени, като двама от тях са в безсъзнание, уточнява световната агенция.

Водачът на камиона е изгубил контрол над управлението му в разстояние на около 150 метра, казаха представители на спешните служби в телевизионни изявления.

На този етап Ройтерс не назовава мястото на инцидента.

 

/ИТ/

Свързани новини

26.03.2025 04:26

Най-малко 18 са вече загиналите при горските пожари в Южна Корея; щетите са безпрецедентни, каза временният президент

Най-малко 18 са вече загиналите в резултат от вълната от горски пожари, обхванала югоизточните райони на Южна Корея. Един човек е в неизвестност, съобщиха днес служители на горската служба, цитирани от агенция Йонхап. Пожарникарите продължават да се борят с бързо разпространяващите се пламъци.
29.12.2024 18:58

Броят на загиналите в катастрофата на самолет на компанията "Чеджу Еър" достигна до 179 души; оцелели са само двама

Самолет на компанията "Чеджу Еър" (Jeju Air) със 181 души на борда и пътуващ от Тайланд за Южна Корея, се разби при приземяване днес, след което се блъсна в бариера и избухва в пламъци. Всички на борда освен двама души загинаха, предаде „Франс 24“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:56 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация