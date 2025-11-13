Лидер на черногорския Кавачки клан е осъден на 16 години затвор за контрабанда на кокаин

Укриващият се лидер на черногорския Кавачки клан Радое Звицер бе осъден на 16 години затвор за контрабанда на 743 килограма кокаин, съобщават черногорските медии.

Друг лидер на клана, Слободан Кашчелан, получи вчера присъда от 13 години затвор, както и Игор Божович, член на престъпната организация, пише черногорското издание „Виести“, като се позовава на Ивана Вукмирович, независим съветник за връзки с обществеността във Висшия съд в Подгорица.

Милан Вуйотич и Драган Кнежевич, също членове на клана, бяха осъдени на по 11 години затвор.

Това е първата присъда на първа инстанция за Радое Звицер по дело, базирано на доказателства от приложението SKY. Пред Висшия съд в Подгорица са потвърдени няколко обвинителни акта срещу лидера на Кавачкия клан.

Издадени са няколко заповеди за ареста на Звицер от Интерпол, а от май тази година в полицейската система на Интерпол е включена и заповед от Националното централно бюро на Интерпол в Подгорица, тъй като Черна гора го издирва за шест убийства, опити за убийство и контрабанда на наркотици.

Специалната прокуратура обвинява Звицер, че в края на юни 2020 г. е сформирал чат група с Кнежевич, Кашчелан, Вуйотич и Божович в криптираното приложение SKY ECC, където ги е информирал, че е уредил в Южна Америка покупката и презокеанския транспорт на 743 килограма кокаин от Еквадор до Европа, разпределени в 1080 пакета банани на цена от 5000 долара за килограм.

Според обвинителния акт Звицер е информирал сътрудниците си също, че корабът с пратката наркотици, за чието закупуване те са осигурили 1 455 000 евро, напуска Еквадор на 17 юли 2020 г.

Той им съобщил и за маршрута на кораба със закупения кокаин и за вида на картонените опаковки, в които са били наркотиците с бананите. Звицер е информирал сътрудниците си чрез приложението SKY, че от общото количество кокаин 45 килограма се падат на него, 25 - на Вуйотич, 20 - на Кнежевич и по 10 килограма на Кашчелан и Божович.

В обвинителния акт се посочва, че Звицер е информирал групата и за залавянето на пратката с наркотици, като им е изпратил съобщения със снимки на статиите, публикувани на сайтове в Нидерландия.

Наред с Кавачкия клан в Черна гора действа и Шкалярският клан. Заради сблъсъци между двата клана са убити над 60 души както в Черна гора и региона, така и в Западна Европа, отбелязва Радио Свободна Европа.

Войната между двата клана води началото си от 2014 година, когато изчезват 300 килограма кокаин във Валенсия. Единната дотогава престъпна групировка от черногорския адриатически град Котор се разделя на две. Двата клана носят имената на населени места в района на Которския залив.