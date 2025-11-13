Националната художествена академия удостоява проф. Светослав Кокалов с почетното звание „Доктор хонорис кауза“

На 18 ноември 2025 г. (вторник) от 16:30 ч. в галерия „Академия“ проф. Светослав Кокалов ще бъде удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Националната художествена академия за неговите изключителни заслуги за развитието на съвременното визуално изкуство и за приноса му в дейността и развитието на Националната художествена академия. На тържествената церемония за първи път ще бъде представен и късометражният филм за проф. Кокалов от поредицата „Доайените на НХА“.

СВЕТОСЛАВ КОКАЛОВ (р. 1955, Българене, Плевенска област) завършва Художествената гимназия в София (1974) и Художествената академия със специалност „Сценография“ (1981). Академичната му кариера започва в Катедра „Сценография“ през 1990 г. като асистент, впоследствие става старши асистент (1993), доцент по сценография (1996) и професор по сценография (2009). В периода 1997 – 1999 година е ръководител на катедрата, от 1999 до 2002 година е декан на Факултета за приложни изкуства, от 2003 до 2007 г. е заместник-ректор по учебната, научната и художественотворческата дейност, веднага след което и ректор на НХА в 2 последователни мандата, както и член на УС на Съвета на ректорите (2011 – 2015). В НХА преподава дисциплините „Сценография и костюмография“ и „Визуална композиция“, и ръководи магистърските програми „Сценография за драматичен театър“, „Сценография за музикален театър“ и „Авторски визуален спектакъл“. Съавтор е и ръководител на магистърската програма „Дигитални изкуства“, а също и съосновател и ръководител на екипа на Международния фестивал за дигитални изкуства DA Fest (2009 – 2013).

Член е на СБХ от 1989 г.

В професионалната си кариера е заемал длъжностите на художник-проектант или главен художник в ДТ „Адриана Будевска“ – Бургас, ДТ „Васил Друмев“ – Шумен, НТ „Иван Вазов“, и Софийската опера и балет. Има експертен принос като член на Специализирания експертен съвет по изобразително изкуство към министъра на културата (2011 – 2015) и председател на Експертно-художествения съвет на Столична община (2015 – 2016).

Проф. Кокалов е реализирал множество сценографски проекта за драматични и музикални спектакли, в театрите в София, страната и зад граница. Експериментира с видеоарт и приложението на новите медии в сценографията.

Участва в десетки колективни изложби в България, Прага, Берлин, Москва, Белград, Загреб, Букурещ.

Автор е на публикациите „За движещите се картинки“ (2005, есе), „Филмовата прожекция в театралния спектакъл 1909 – 1969“ (2013, монография), „Шекспир в кръг и диагонал“ (2022, статия), на многобройни експертни становища, интервюта в електронни и печатни медии и специализирани издания. Има участия в международни журита, творчески работилници, презентации, театрални и видео фестивали и турнета в България, Армения, Франция, Турция, Македония, Украйна, Словения, Великобритания, Италия, Нидерландия, Япония, Полша, Китай.

Носител е на: наградата на САБ „Най-добър млад сценограф“ (1987), „Аскеер“ за сценография (1994, „Дон Кихот“) и „Сценограф на сезона“ (1994, след анкета на в-к „Култура“ сред 43 театрални критици и журналисти), „Аскеер“ за сценография (1997 за „Бурята“ 2), „Сценограф на сезона“ (1997, след анкета на в-к „Култура“), Награда на СБХ на Общата изложба „Сценография 99“ (1999), Награда за сценография от Театралния фестивал – Благоевград 2000, „Златен век“ – звезда на Министерството на културата (2015), Награда за сценография от Фестивала „Нова българска драма“ – Шумен 2018; „Аскеер“ за цялостен принос към театралното изкуство“ (2023).