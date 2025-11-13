Днес Министерският съвет ще приеме проекта на бюджет за 2026 г. и ще го внесе в парламента, каза Бойко Борисов

Днес в 11:00 ч. Министерският съвет ще приеме проекта на бюджет за 2026 г. и ще го внесе в парламента, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.

Извънредното заседание на социалните партньори за бюджета за днес беше отменено, съобщиха вчера от правителствената пресслужба, след като работодателите повторно отказаха да участват в обсъждане на бюджета в Националния съвет за тристранно сътрудничество. В съобщението се посочва още, че правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.