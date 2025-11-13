Заради катастрофа движението по пътя от Рожен към Смолян е затруднено

site.btaЗаради катастрофа движението по пътя от Рожен към Смолян е затруднено
Заради катастрофа движението по път II-86 от Рожен към Смолян в село Бостина е затруднено, видя репортер на БТА. Сигнал за пътния инцидент е подаден в 7:35 часа, каза за БТА Елена Стоилова, говорител на Областната дирекция на МВР.
Ударили са се челно два леки автомобила. Стоилова посочи, че е пострадала жена, пътуваща в единия автомобил, на която ѝ е оказана на място медицинска помощ.
Пред БТА единият шофьор каза, че ударът е станал при изпреварване на камион.
Движението в района се осъществява двупосочно в едната лента.
/НН/
