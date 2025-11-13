Подробно търсене

Заради катастрофа движението по пътя от Рожен към Смолян е затруднено

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Заради катастрофа движението по пътя от Рожен към Смолян е затруднено
Заради катастрофа движението по пътя от Рожен към Смолян е затруднено
Катастрофата е станала на главния път Асеновград - Смолян в района на село Бостина. Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Смолян,  
13.11.2025 09:11
 (БТА)

Заради катастрофа движението по път II-86 от Рожен към Смолян в село Бостина е затруднено, видя репортер на БТА. Сигнал за пътния инцидент е подаден в 7:35 часа, каза за БТА Елена Стоилова, говорител на Областната дирекция на МВР.

Ударили са се челно два леки автомобила. Стоилова посочи, че е пострадала жена, пътуваща в единия автомобил, на която ѝ е оказана на място медицинска помощ.

Пред БТА единият шофьор каза, че ударът е станал при изпреварване на камион.

Движението в района се осъществява двупосочно в едната лента. 

/НН/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:00 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация