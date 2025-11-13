Тази вечер в Габрово ще бъдат представени две нови издания, посветени на Колю Фичето

Историческият музей в Дряново ще представи тази вечер в Габрово две от най-новите си издания, посветени на гениалния възрожденски майстор Колю Фичето. Това съобщи директорът на музея Иван Христов.

Събитието ще се проведе в габровския Интерактивен музей на индустрията, където публиката ще има възможност да се запознае с книгите „Колю Фичето. Българският строителен гений“ и „(Не)познатият Колю Фичето. Строителният колос на Възраждането“. Двете издания излизат през 2025 г. по повод 225 години от рождението на прочутия строител.

Настоящата година преминава под знака на тази годишнина. Наскоро в Дряново се проведе родова среща на наследниците на Колю Фичето – част от националната програма „(Не)познатият Колю Фичето“, посветена на юбилея. Инициативата бе организирана от Исторически музей – Дряново и Община Дряново, под патронажа на Министерството на културата.