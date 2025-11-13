Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

На някои места има разкъсана облачност, температурите варират от 4 до 10 градуса, като се очаква през деня да се увеличат.

В планините ще преобладава слънчево време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 3°.