Болоня надигра Каляри като гост, Дженоа и Парма завършиха без голове в Серия А

Болоня победи Каляри с 2:0 като гост в мач от 7-ия кръг на италианската Серия А.

Головете на Емил Холм в 31-а минута и Рикардо Орсолини в 80-та осигуриха победата на Болоня, с която тимът се изкачи на пето място в класирането с 13 точки.

Каляри има 8 точки и е на 12-то място.

Дженоа и Парма завършиха без голове в друга среща от кръга. Парма остана в намален състав от 42-а минута след втори жълт картон на Ниахате Н'Диайе, но дори и с човек по-малко пармалатите удържаха равенството.

Дженоа бе близо до трите точки в добавеното време, когато реферът отсъди дузпа, но влезлият като резерва Максуел Корне не намери целта.

Дженоа остава без победа от началото на сезона и с 3 точки остава на предпоследното 19-о място, докато Парма е 15-и в класирането с 6 точки.

Първенство на Италия по футбол, срещи от седмия кръг в Серия "А":

Комо - Ювентус - 2:0

Каляри - Болоня - 0:2

Дженоа - Парма - 0:0

по-късно днес:

Аталанта - Лацио

Милан - Фиорентина

в понеделник:

Кремонезе - Удинезе

от събота:

Рома - Интер - 0:1

Лече - Сасуоло - 0:0

Пиза - Верона - 0:0

Торино - Наполи - 1:0

* Интер води в класирането с 15 точки и по-добра голова разлика пред Наполи и Рома, които имат същия точков актив. Следват Милан и Болоня с по 13 точки, Комо и Ювентус с по 12, Аталанта и Сасуоло по 10 и други.