Болоня надигра Каляри като гост, Дженоа и Парма завършиха без голове в Серия А
Болоня победи Каляри с 2:0 като гост в мач от 7-ия кръг на италианската Серия А.
Головете на Емил Холм в 31-а минута и Рикардо Орсолини в 80-та осигуриха победата на Болоня, с която тимът се изкачи на пето място в класирането с 13 точки.
Каляри има 8 точки и е на 12-то място.
Дженоа и Парма завършиха без голове в друга среща от кръга. Парма остана в намален състав от 42-а минута след втори жълт картон на Ниахате Н'Диайе, но дори и с човек по-малко пармалатите удържаха равенството.
Дженоа бе близо до трите точки в добавеното време, когато реферът отсъди дузпа, но влезлият като резерва Максуел Корне не намери целта.
Дженоа остава без победа от началото на сезона и с 3 точки остава на предпоследното 19-о място, докато Парма е 15-и в класирането с 6 точки.
Първенство на Италия по футбол, срещи от седмия кръг в Серия "А":
Комо - Ювентус - 2:0
Каляри - Болоня - 0:2
Дженоа - Парма - 0:0
по-късно днес:
Аталанта - Лацио
Милан - Фиорентина
в понеделник:
Кремонезе - Удинезе
от събота:
Рома - Интер - 0:1
Лече - Сасуоло - 0:0
Пиза - Верона - 0:0
Торино - Наполи - 1:0
* Интер води в класирането с 15 точки и по-добра голова разлика пред Наполи и Рома, които имат същия точков актив. Следват Милан и Болоня с по 13 точки, Комо и Ювентус с по 12, Аталанта и Сасуоло по 10 и други.
/МД/
