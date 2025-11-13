МЕНА: Египет потвърди ангажимента си за укрепване на търговските връзки с Пакистан

Египетският посланик в Пакистан Ихаб Мохамед Абдел Хамид заяви, че Египет е ангажиран със засилването на търговските отношения с Пакистан, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.

При посещението си в Търговско-промишлената камара на Лахор посланикът се срещна с нейния президент Фахим-ур-Рехман Сайгол и няколко пакистански бизнес лидери, за да обсъдят начини за разширяване на инвестициите и търговията.

Той отбеляза стратегическото положение на Египет като мост към африканските и световните пазари, което е подкрепено от модерна инфраструктура и атрактивни инвестиционни стимули.

Абделхамид покани пакистански компании да проучат възможността за реализирането на съвместни проекти, които биха могли да подобрят търговското и икономическото сътрудничество между двете страни.

Ръководството на камарата приветства посещението на посланика и изрази готовност за насърчаване на по-тесни връзки между египетския и пакистанския частен сектор, за да се стимулира търговията и да се привлекат взаимни инвестиции.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и египетската новинарска агенция МЕНА)