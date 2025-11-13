Един човек е загинал, а 12 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

Един човек е загинал, а 12 са ранени при 12 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани четири тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия, живота си е загубил един човек.

От началото на месеца са станали 198 катастрофи, с 20 загинали и 247 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5830 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 392-ма души, а ранените са 7259.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат осем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочват от МВР.