Мотивират ме близките ми, вярата в Господ и позитивните мисли, каза за БТА незрящата Милена Василева, която е студент в София

Мотивират ме близките ми, вярата в Господ и позитивните мисли, каза незрящата Милена Василева, на 21 години, която е от град Роман и в момента е студент в София. БТА разговаря с нея по повод Международния ден на слепите, който се отбелязва днес.

Не помня да съм виждала някога. Когато съм се родила, поради неправилна дозировка на кислород съм ослепяла, разказа Василева. Според нея това е проблем, който има своите негативи, но благодарение на него е станала по-силна и самостоятелна. От няколко месеца живее в София, настанена е в комплекса на слепите. В момента ходя на курсове по ориентиране и мобилност и се уча да се справям сама в столицата, добави тя. По думите ѝ, в университета среща подкрепа сред колегите си, винаги се намира кой да ѝ помогне. Младата жена е записала задочна форма на обучение „Специална педагогика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Избрах специалността, именно защото и аз съм със специални потребности и добре знам през какво преминаваш, когато си човек със СОП, а желанието ми е да помагам на такива хора така, както са помагали на мен, допълва Василева.

В момента съм фокусирана над ученето си и адаптацията в София, каза тя. Четири изпита от зимната ѝ сесия са взети успешно, предстоят ѝ още четири. Милена Василева си спомня с тъга и болка загубата на майка си преди четири години. Тогава си дадох сметка, че бях гледана като "цвете в саксия" – мама се грижеше за всичко около мен, каза тя. По думите ѝ, за да излезе от кризата са ѝ помогнали баща ѝ Галин и сестра ѝ Гергана, както и позитивните мисли, че животът продължава и всичко, което предстои, ще я научи да се справя по-добре. Василева разказа, че наскоро е направила първата си питка сама. Уча се да готвя, да се справям с ежедневните предизвикателства и се чувствам добре, каза още Милена Василева.

Голямото ѝ желание е да си намери работа, дори и на половин работен ден, и да съчетава студентството с натрупване на професионален опит. Ще допринеса за доходите си, а и със сигурност ще поставя пред себе си още едно препятствие, което ще ме научи на много нови неща, каза Василева. Тя добави, че има възможност да работи онлайн или присъствено. Благодарение на екранен четец тя борави спокойно с браузър, поддържа няколко фейсбук страници, инстаграм профили, които са свързани с нейните хобита. Свободно работя на компютър, комуникативна съм и не спирам да се уча, допълва Милена Василева.

Днес се отбелязва Международният ден на слепите, показва информация на отдел „Справочна“. Той е обявен през 1984 г. по инициатива на Световната здравна организация. Тогава е била годишнината от рождението на френския педагог Валантен Аюи (1745-1822), положил основите на система за обучение на слепите и основал през 1785 г. в Париж първото в света училище за слепи, а през 1786 г. издал есе за образованието на слепите, изцяло написано с релефни знаци.