ФИФА позволи на двама футболисти да сменят националността си и те вече могат да играят за ДР Конго

Световната федерация по футбол (ФИФА) позволи на двама футболисти да сменят националността си и след като до момента са представяли Белгия, те вече ще могат да играят за Демократична република Конго (ДР Конго) и то в предстоящите Световни квалификации в зона Африка.

Нападателят на Селтик (Шотландия) Мишел-Анже Баликвиша и вратарят на Стандарт (Лиеж) Матийо Еполо получиха състезателни права за африканската страна и ще могат да играят в полуфиналния плейоф срещу Камерун по пътя към Мондиал 2026.

И двамата футболисти са от семейства от ДР Конго, но са родени в Белгия. Те са играли именно за белгийската страна на юношеско ниво, както и при младежите до 21 години, но не и при мъжете. Именно това е улеснило максимално ФИФА да вземе това решение, тъй като позволява промяна на националността след края на определена възрастова група. Молбите на двамата са били внесени по различно време, но ФИФА ги е разгледала тази седмица и е изпратила индивидуални писма във вторник и сряда.

Победителят от мача ДР Конго – Камерун продължава на финала на плейофите за място на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико и ще очаква победителя от двойката Нигерия – Габон. Всички мачове от плейофните елиминации се играят в Рабат (Мароко).

Но победителят от тази четворка отбори не се класира за Световното първенство директно, а ще трябва да мине още едно препятствие и това е междуконтинентален бараж, който трябва да се проведе през месец март догодина.

ДР Конго има едно-единствено участие на Световни футболни финали и това е през 1974-а година, когато се казва Заир и играе на терените на Германия.