Атанас Василев
УЕФА назначи Георги Гинчев на важната младежка квалификация Турция - Украйна
На снимката: главният съдия Георги Гинчев.Снимка: Владимир Шоков/БТА (АК)
София,  
13.11.2025 08:12
 (БТА)

Българският международен арбитър Георги Гинчев беше назначен от УЕФА за главен съдия на Европейската квалификация за младежи до 21 години в група "Н" между Турция и Украйна, която ще се играе на 14-и ноември от 19:00 часа на стадион „Реджеп Ердоган“ в Истанбул.

Помощници на Гинчев ще бъдат Георги Дойнов и Светослав Стойчев, а четвърти съдия е Мартин Великов от Варна. Съдийски наблюдател, който ще пише оценките на българската бригада, е Бабък Кулиев от Азербайджан. Делегат на УЕФА е Рената Томашова от Словакия.

Това е второ международно назначение за съдията от Павликени през сезон 2025/26, като преди това той ръководи Сутиеска (Черна гора) – Бейтар Йерусалим (Израел) в квалификациите на Лигата на Конференциите. През настоящата кампания има и седем ръководени двубоя в Първа лига.

Мачът Турция – Украйна има важно значение в група „Н“, тъй като четири отбора са се вкопчили в здрава битка за първите две места. Преди срещата турците са начело в класирането с 5 точки от три мача, а Украйна и Хърватия (мач по-малко) следват с по 4. В същия поток е и Унгария с 3, както и Литва с 1.

/АВ/

