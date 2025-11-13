Общинският съвет в Сливен ще обсъжда актуализация на бюджета и проучване за създаване на общинско предприятие по чистотата

Общинският съвет в Сливен ще заседава с дневен ред от 48 точки, съобщиха от общинската администрация. Сред темите са предложения, свързани с изготвяне на предпроектно проучване за създаване на общинско предприятие по чистотата, актуализация на бюджета, изменение на наредбата за местните данъци, както и финансова подкрепа за спортния клуб „Сливен Баскет“.

Една от точките предвижда извършване на предпроектно проучване относно възможността за създаване на общинско предприятие по чистотата. Ако предложението бъде одобрено, анализът трябва да бъде изготвен в срок от 90 дни.

В дневния ред е включена и актуализация на бюджета на Общината за пренасочване на средства за ремонтни дейности, изграждане на детска площадка в село Гавраилово, изготвяне на идеен проект за нова сграда на пожарната и монтаж на система за видеонаблюдение.

Предстои също обсъждане на промени в Наредбата за местните данъци, наложени от изискванията, свързани с въвеждането на еврото в страната.

Общинският съвет ще разгледа и предложение Общината да кандидатства по Програмата „Образование“ 2021–2027 г., насочена към развитие на децата и учениците в областта на STEM, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици. Сред останалите точки са предоставяне на два автомобила на Районното управление на МВР – Сливен, както и определяне на представител на Общината в Общото събрание на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“.