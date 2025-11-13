Подробно търсене

Оклахома Сити Тъндър постигна убедителен успех срещу Лос Анджелис Лейкърс в НБА

Васил Трифонов
Снимка: AP/Nate Billings
Ню Йорк,  
13.11.2025 09:16
 (БТА)

Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на Сeверна Америка: 

Шарлът - Милуоки            111:100
Детройт - Чикаго            124:113
Ню Йорк - Орландо           107:124
Бостън - Мемфис             131:95
Маями - Кливланд            116:130
Сан Антонио - Голдън Стейт  120:125
Хюстън - Вашингтон          135:112
Ню Орлиънс - Портланд       117:125
Далас - Финикс              114:123
Оклахома - ЛА Лейкърс       121:92
Сакраменто - Атланта        100:133
ЛА Клипърс - Денвър         116:130

Лидери в отделните дивизии 
Източна конференция 
Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 7 победи/4 загуби, Филаделфия 7/4, Торонто 6/5
Централна дивизия: Детройт 10/2, Кливланд 8/4, Милуоки 7/5 
Югоизточна дивизия: Атланта 7/5, Маями 7/5, Орландо 6/6 

Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома 12/1, Денвър 9/2, Минесота 7/4
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 8/4, Финикс - 7/5, Голдън Стейт - 7/6
Югозападна дивизия: Сан Антонио 8/3, Хюстън 7/3, Мемфис 4/9

 

/АВ/

