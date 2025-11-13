Оклахома Сити Тъндър постигна убедителен успех срещу Лос Анджелис Лейкърс в НБА

site.btaОклахома Сити Тъндър постигна убедителен успех срещу Лос Анджелис Лейкърс в НБА
Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на Сeверна Америка:
Шарлът - Милуоки 111:100 Детройт - Чикаго 124:113 Ню Йорк - Орландо 107:124 Бостън - Мемфис 131:95 Маями - Кливланд 116:130 Сан Антонио - Голдън Стейт 120:125 Хюстън - Вашингтон 135:112 Ню Орлиънс - Портланд 117:125 Далас - Финикс 114:123 Оклахома - ЛА Лейкърс 121:92 Сакраменто - Атланта 100:133 ЛА Клипърс - Денвър 116:130 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 7 победи/4 загуби, Филаделфия 7/4, Торонто 6/5 Централна дивизия: Детройт 10/2, Кливланд 8/4, Милуоки 7/5 Югоизточна дивизия: Атланта 7/5, Маями 7/5, Орландо 6/6 Западна конференция Северозападна дивизия: Оклахома 12/1, Денвър 9/2, Минесота 7/4 Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 8/4, Финикс - 7/5, Голдън Стейт - 7/6 Югозападна дивизия: Сан Антонио 8/3, Хюстън 7/3, Мемфис 4/9
/АВ/
