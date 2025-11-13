Грузинците са амбицирани да поправят грешките си в последните две Световни квалификации срещу Испания и България

Националният отбор на Грузия продължава подготовката си за последните мачове от квалификационния кръг за Световното първенство. Грузинците приемат фаворита в група „Е“ Испания на 15-и ноември, а три дни по-късно гостуват на България в София. До момента те имат три точки – от единствената си победа, която постигнаха над България с 3:0 на 7-и септември и класирането им за бараж за Мондиал 2026 е в сферата на много щастливото нареждане на събитията.

21 играчи участваха в първите две тренировки на първия тим на Грузия. За момента Саба Гогличидзе, Ника Гагнидзе и Габриел Сигуа се подготвят индивидуално, докато Георги Кочорашвили се присъедини към основната група едва снощи.

„Подготвяме се за последните два мача. Както винаги, отборът е в добро настроение. В тези два мача ще се опитаме да поправим грешките, допуснати през октомври, да изградим характер и да подходим позитивно към новия сезон на националния отбор. Чувствам се по-добре физически. Преди октомврийските мачове, поради дисквалификацията ми в клуба, нямах игрова практика, а след международната пауза изиграх мачове и отбелязах гол, което ми дава увереност. Ако получа възможност да играя в предстоящите мачове, ще направя всичко, за да помогна на грузинския национален отбор да постигне успех“, каза Буду Зивзивадзе.

В Тбилиси – естествено, стадион "Динамо Аренa", ще бъде пълен за домакинството на Испания, не само защото пристигат европейските шампиони. В кавказката страна се гордеят, че продават всички билети, без значение кой е съперникът.

Грузинският национален отбор, воден от Вили Саньол, продължава подготовката си, но настроението е понижено, тъй като имат само теоретичен шанс да продължат до край битката за участие на Световното първенство.

Полузащитникът на Щурм (Грац) Отар Китеишвили обясни, че в съблекалнята на тима са амбицирани да се види от всички, че духът им не е угаснал.

„Подготвяме се за много важни мачове. Въпреки че всъщност ни е нужно чудо, за да излезем от групата, това са много важни мачове за нас, за всеки член на отбора. Преди всичко искаме да докажем на себе си, че този отбор все още има висок отборен дух и че отборът ще продължи да расте. А неуспехът, който имахме напоследък, е временен, който се надявам определено да поправим.“

Напоследък националният отбор на Грузия под ръководството на Вили Саньол играе много слабо - от последните 10 официални мача отборът е спечелил само 3 (две в плейофите на Лигата на нациите срещу Армения и 1 у дома срещу България), завършил е наравно 1 мач и е загубил 6, отбелязва сайтът CrystallSport. И много от запалените привърженици не са доволни от класирането до момента вп група „Е“.

Анзор Меквабишвили, който носи екипа на Унирвеситатя (Крайова) от румънската лига, е на същото мнение. Той очаква два трудни мача, но иска Грузия да се извини за пораженията от Турция и Испания пред своите фенове. „Момчетата са максимално фокусирани, за да покажат добри резултати в предстоящите мачове.“