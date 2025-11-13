Шофьор в Бургас е заловен с 3,29 промила алкохол при проверка на изхода на града

Водач на лек автомобил е задържан в Бургас за шофиране след употреба на алкохол с 3,29 промила, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Проверката е извършена вчера около 13:15 часа в района на бензиностанция „Лукойл“ на изхода на Бургас в посока София.

Служители от сектор „Пътна полиция“ спрели за проверка автомобил „Мазда 5“ с бургаска регистрация, управляван от 52-годишен бургазлия. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържан е за срок до 24 часа. Колата е иззета, а по случая е образувано бързо производство.

На 17 март тази година в Бургас беше регистриран случай с водач на автомобил, който е тестван с рекордните 4,33 промила алкохол в кръвта.