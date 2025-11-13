Шимон Немец отбеляза хеттрик за победа на Ню Джърси Девилс срещу Чикаго Блекхоукс в НХЛ

Шимон Немец отбеляза хеттрик и изведе Ню Джърси Девилс до победа с 4:3 срещу Чикаго Блекхоукс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Словашкият национал вкара победния гол 3:26 минути след началото на продължението и "дяволите" поведоха с три точки на върха в Източната конференция.

Немец направи първи мач с повече от гол в трите си сезона с Ню Джърси, който пък спечели за трети път в четири мача. Девилс са с 25 точки и водят в Столичната дивизия с три пред Каролина Хърикейнс, а с по 22 са още лидерите в Атлантическата Монреал Канейдиънс и Бостън Брюинс.

Доусън Мърсър също вкара за Ню Джърси, Джак Хюз записа две асистенции и Якоб Маркстрьом направи 17 спасявания. Конър Бедард, Лендън Слагерт и Сам Лафърти бяха точни за "черните ястреби", за които Ник Фолино и Луи Кревие направиха по две асистенции. Спенсър Найт отрази 33 удара за Чикаго, който бе в серия от три победи. Нейният край оставя отбора с 20 точки.

Джак Рословик се разписа в продължение за втора поредна вечер и Едмънтън Ойлърс спечели с 2:1 срещу Филаделфия Флайърс. Канадците са с 20 точки и са трети в Тихоокеанската дивизия с три точки зад лидера Анахайм Дъкс.

Само минута след началото на продължението Кам Йорк загуби шайба в центъра и Мат Савой и Рословик се откъснаха сами срещу вратаря Дан Владар. Центърът на Ойлърс бе точен 1:19 минути след началото, след като ден по-рано вкара победен гол и срещу Кълъмбъс Блу Джакетс.

Савой записа две асистенции, а Стюърт Скинър отрази 20 шайби. Владар направи 30 спасявания за отбора на Филаделфия, за който точен бе Матвей Мичков. Флайърс са с четири поредни поражения като домакини и имат 19 точки.

Уил Кули, Джей Ти Милър и Алекси Лафрение се разписаха с първите три удара за Ню Йорк Рейнджъс при победа със 7:3 срещу Тампа Бей Лайтнинг. Тримата вкараха головете в началните седем минути на срещата, а Кули и Винсънт Трочек завършиха с по две попадения. Така нюйоркчани записаха 20-ата си точка, а Лайтнинг останаха с 18.

Юта Мамът отбеляза пет безответни попадения и спечели с 5:2 срещу Бъфало Сейбърс. Джей Джей Петерка, Ник Шмалц и Клейтън Келър завършиха с по гол и асистенция за Мамът, които имат две победи в последните си седем мача в НХЛ. И двете са срещу Сейбърс, които нямат успех като гости от началото на сезона.

Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон: Тампа Бей - НЙ Рейнджърс - 3:7 Филаделфия - Едмънтън - 1:2 след продължение Юта - Бъфало - 5:2 Чикаго - Ню Джърси - 3:4 след продължение Източна конференция Атлантическа дивизия: Монреал 22 точки, Бостън 22 Отава 20 Столична дивизия: Ню Джърси 25, Каролина 22, Питсбърг 21 Западна конференция Централна дивизия: Колорадо 27, Далас 23, Уинипег 20 Тихоокеанска дивизия: Анахайм 23, Лос Анджелис 20, Едмънтън 20