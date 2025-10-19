Подробно търсене

Три титли и общо пет медала за България от Балканското първенство по художествена гимнастика в Белград

Ива Кръстева
снимка: Емил Чонкич/БТА
Белград,  
19.10.2025 18:14
 (БТА)

Българските състезателки спечелиха три титли и общо пет медала от Балканското първенство по художествена гимнастика за девойки в сръбската столица Белград.

Деа Емилова, Виктория Лилкина, Антоанета Цанкова и Сияна Алекова, които вчера станаха шампионки в отборната надпревара, днес взеха още четири отличия на финалите на отделните уреди.

Сияна Алекова триумфира на финала на лента с оценка от 24.050 точки, а Антоанета Цанкова завоюва титлата на бухалки с 25.550.

Бронзови медали взеха Деа Емилова на финала на обръч с 23.450 и Виктория Лилкина на топка с резултат 22.050 точки.

На Балканското първенство участваха 90 гимнастички от Хърватия, Гърция, Словения, Сърбия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора, България, Република Северна Македония и Турция.

/ИК/

