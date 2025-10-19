Неделните църковни служби в страната почетоха паметта на свети Йоан Рилски

Неделните православни служби в страната почетоха паметта на свети Йоан Рилски - най-таченият български светец, образецът на българската святост.

ПАТРИАРХЪТ

„Можем да наречем свети Йоан Рилски водач, молитвеник за целокупния ни народ, светлина и светило, което грее в продължение на хиляда години и не е преставала тази светлина да грее от гроба му и от Светата обител, която той е основал. Това каза след днешната патриаршеска света литургия в Руенския манастир българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Патриарх Даниил служи на днешния Отчовден в манастира край бобошевското село Скрино, сочено за родно място на българския светец.

РИЛСКИ МАНАСТИР

Ако сме истински духовни чеда на св. Йоан Рилски и почитаме неговия подвиг, трябва да изпълняваме и неговия завет - да не занемаряваме даровете на Светия Дух, да обичаме и да се прекланяме пред Бога, да не забравяме битa и душевността на народа ни, и да бъдем в мир с всички хора. Това каза в проповедта си днес в Рилския манастир митрополит Йосиф, на САЩ, Канада и Австралия, който възглави службата по повод храмовия празник на манастира.

ДОБРИЧ

Всеки от нас е длъжен, според силите си, да следва заветите на свети Йоан Рилски, каза отец Велико по време на неделната си проповед в добричкия храм "Света Троица". "От нас не се иска да станем жители на пустинята, от нас се иска да станем жители на небето, по Великата Божия милост", допълни свещеникът.

ЛОВЕЧ

Св. Йоан Рилски е нашият усърден застъпник пред Бога и народен закрилник. Това заяви свещеник Теодор Енчев след Божествената Света литургия в катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч по повод днешния ден, когато честваме паметта на светеца. „Макар дълго да се е подвизавал в пустинята Рилска самота, по примера на много свети отшелници, ако в първия период на своя пустинен живот и иночески подвиг е велик отшелник, във втория период той вече е възлязъл на по-съвършена висота, защото е надмогнал и светът, и пустинята, и е станал ангелоподобен. Със събраното около него Богоизбрано братство той положил началото на общителното монашество у нас и Бог го е направил безсмъртен игумен на светата Рилска обител“, посочи свещеникът в обръщението си към миряните в храма.

МОНТАНА

Духовният подвиг на Йоан Рилски е имал голямо значение за Българската църква и цялото православие, заяви в днешната си проповед към вярващите в храма "Свети Дух" в Монтана отец Ангел по повод Деня на светеца.

ПЛЕВЕН

Свети Йоан Рилски огрява пътя ни, по който да вървим и да спасяваме душите си. Нека с целия православен български народ, поглеждайки към всечестния му образ, да промълвим: Свети отче Йоане, моли Бога за нас. Това каза отец Милен от плевенския храм "Света Параскева" след неделното богослужение, в деня, в който се почита паметта на Йоан Рилски.

САМОКОВ

На днешния християнски празник край Самоков бе осветен параклис "Свети Иван Рилски Чудотворец" от архиерейския наместник на Самоковската духовна околия ставрофорен иконом Михаил Колев. Събитието събра десетки миряни. Раздаден бе и курбан за здраве.

ТЪРГОВИЩЕ

Храмов празник чества църквата "Св. Йоан Рилски" в Търговище. Празнична света литургия отслужи ставрофорен иконом Славчо Проданов - архиерейски наместник на Търговищка духовна околия.

Пред миряните той изтъкна, че свети Йоан Рилски е Божи пратеник на земята - светило, което да свети на нашия народ, извеждайки го от мрачни и трудни времена. "Събрали се пред образа на свети Йоан под купола на неговия храм, нека го помолим да бъде ходатейник пред Божия престол за нашия народ. Да ни дава този огнен стълб и сега в тези също трудни времена със светлината на вярата и благочестието, за да оцелеем още много, много години в името на нашия Бог, и в името на покровителя на българския народ - свети Йоан Рилски", каза в проповедта си свещеникът.

ХАСКОВО

Със света литургия, водосвет и курбан бе отбелязана 100-годишнината на храма "Св. Иван Рилски" в хасковското село Конуш навръх днешния Ден на българския светец. Архиерейският наместник на хасковската духовна околия отец Георги Тодев и свещеникът Никола Николов отслужиха първо литургията.

ШУМЕН

Когато имаме вярата в Бог, Господ дава на онези, които са истински и праведни. Да, минаваме през изпитания, но изпитанието е да се калим. Това каза отец Иван в неделната си проповед пред миряните в православния храм "Свети Три Светители" в Шумен, като преди това им разказа как Иисус Христос е възкресил сина на една праведна жена, която била вдовица.

ЯМБОЛ

Да не забравяме да лекуваме душата си - тя е по-важна от тялото, призова отец Янко от ямболския храм "Успение на Пресвета Богородица" след днешната неделна празнична литургия. Българската православна църква днес почита паметта на свети Йоан Рилски Чудотворец - небесния покровител на българския народ. В духовното си послание към вярващите свещеникът обърна внимание на значението на вътрешното изцеление и смирението в християнския живот.

ВСЕНОЩНО БДЕНИЕ

Всенощното бдение в Рилския манастир в нощта срещу 19 октомври - празника на покровителя на българския народ - Свети Йоан Рилски, продължи повече от седем часа - от 20:00 часа вечерта на 18 октомври до 3:15 часа след полунощ.

Службата беше възглавена от Драговитийският епископ Василий - игумен на Троянския манастир, в съслужение с игумена на Рилската света обител Адрианополския епископ Евлогий и Агатополския епископ Йеротей.

Два хора участваха в богослужението - "Св. Наум Охридски" от София с ръководител Андрей Касабов и хор от църквата "Света Богородица Дексия" в Солун, Гърция, с ръководител Христос Халкиас.