Повече от седем часа продължи всенощното бдение в Рилския манастир в нощта срещу 19 октомври

Всенощното бдение в Рилския манастир в нощта срещу 19 октомври - празника на покровителя на българския народ - Свети Йоан Рилски, продължи повече от седем часа - от 20:00 часа вечерта на 18 октомври до 3:15 часа след полунощ.

Службата беше възглавена от Драговитийският епископ Василий - игумен на Троянския манастир, в съслужение с игумена на Рилската света обител Адрианополския епископ Евлогий и Агатополския епископ Йеротей.

Два хора участваха в богослужението - "Св. Наум Охридски" от София с ръководител Андрей Касабов и хор от църквата "Света Богородица Дексия" в Солун, Гърция, с ръководител Христос Халкиас.

Празникът Отчовден се отбелязва днес в Рилския манастир. На днешния ден, 19 октомври, известен още като Отчовден или Денят на Отеца, Православната църква празнува паметта на преподобния Йоан Рилски Чудотворец или пренасянето на честните мощи на светеца от Рилската пустиня в гр. Средец. По традиция, ден по-рано, на 18 октомври, в най-големия български ставропигиален манастир се отслужва и всенощно бдение с петохлебие.