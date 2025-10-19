Подробно търсене

Със света литургия, водосвет и курбан бе отбелязана 100-годишнината на храма "Св. Иван Рилски" в хасковското село Конуш

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
100-годишен юбилей празнува днес на храмовия си празник църквата "Свети Иван Рилски" в хасковското село Конуш. Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев (КН)
село Конуш,  
19.10.2025 12:28
 (БТА)
Със света литургия, водосвет и курбан бе отбелязана 100-годишнината на храма "Св. Иван Рилски" в хасковското село Конуш навръх днешния Ден на българския светец. Архиерейският наместник на хасковската духовна околия отец Георги Тодев и свещеникът Никола Николов отслужиха първо литургията.

На този ден преди век нашите предшественици са положили огромен труд, за да изградят този Божи дом. Нека си спомним и отдедем чест на тези строители и дарители, призова Тодев.

Подготовката за този свят ден започна още преди шест години, разказа пред миряните отец Никола. Тогава църквата изглеждаше като един 100-годишен старец. Благдарение на жителите на цялото село, на църковните настоятелства и на дарителите тя беше обновена и сега е като 18-годишен младеж, посочи свещенослужителят.

По-късно двамата свещеници осветиха и приготвения за местните и пристигналите от няколко околни села миряни курбан за здраве, приготвен от три овце.

Храмът "Св. Иван Рилски" в село Конуш е известен с това, че за негова ограда са използвани 108 щика на пушки на български войници от Балканската война.

Гости на тържественото честване бяха кметът на Хасково Станислав Дечев и заместник-областният управител Митко Петров.    

/ХК/

