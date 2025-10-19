Подвигът на свети Йоан Рилски има огромно значение за Българската църква и за цялото православие“, заяви отец Ангел в Монтана

Духовният подвиг на Йоан Рилски е имал голямо значение за Българската църква и цялото православие, заяви в днешната си проповед към вярващите в храма „Свети Дух“ в Монтана отец Ангел по повод Деня на светеца.

Преподобни Йоан се родил през IX век, едва 14 години след покръстването на българите. По това време народът вече бил оставил езическите идоли, но – по думите на отец Ангел – „другите идоли в сърцата били много по-опасни и още не били изкоренени“. С появата си Йоан Рилски въплътил идеалите на християнския живот. Той се оттеглил в пустинна гора не за да търси самота, а за Богообщение и Богосъзерцание. Скоро се прочул из цялата българска земя и към края на живота му около него се събрала общност от ученици, положила основите на светата Рилска обител, сподели отецът.

„Днес често хората забравят за живота на Йоан Рилски и започват да роптаят за все повече и повече материални неща, а това няма насита. Йоан Рилски ни показва със своя смирен и кротък живот как е придобил спокойствието, любовта и отношението към Бог и към своите близки“, каза още отец Ангел. По думите му днес често не оценяваме Божията любов, която е сред нас, и се отвръщаме от нея, вместо да я търсим „в душите, в сърцата, в мислите и в начина си на живот“.

„На всяка служба Иисус Христос се среща с нас и иска да ни оживотвори, както телесно, така и духовно. Където има вяра, мир, мъдрост и любов, там присъства и Бог. Нека бъдем с Него“, завърши проповедта си отец Ангел.